La PS5 Pro en avril 2023, des Galaxy S23 Ultra déjà dans la nature, c’est le récap

La PS5 Pro pourrait arriver sur le marché dès avril 2023 avec un refroidissement liquide ou “Watercooling”. Des Galaxy S23 Ultra sont déjà dans la nature et sont déballés sur le web une semaine avant le lancement officiel. Un nouveau système de fichiers fait son apparition sur Windows 11. C'est le récap du 23 janvier 2023.

Ce lundi 23 janvier 2023 a été marqué par une activité riche et variée chez Phonandroid. Tout d'abord, nous vous avons livré notre verdict complet sur la DualSense Edge, la nouvelle manette pro de Sony pour sa PS5. Si elle offre une excellente prise en main et une large personnalisation des commandes et boutons ainsi qu'une partie logicielle impeccable, la proposition de Sony ne convainc pas totalement. La faute à un design très (trop) proche de celle de la DualSense classique, d'une batterie réduite et d'un prix bien trop élevé de 240 €.

Dans le reste de l'actu, la série The Last of Us a fait exploser les ventes des jeux vidéo, avec une hausse étourdissante de 238 %, rien que ça ! Côté univers Android, une étude a sacré le Galaxy Z Fold 4 comme le smartphone le plus rapide en téléchargement, juste devant l'iPhone 14 Pro Max. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les principales actualités de ce lundi 23 janvier 2023.

Une PS5 Pro avec Watercooling dès avril 2023

D'après une source proche de Sony qui nous a contacté, la firme nippone s'apprêterait à lancer une PS5 Pro en avril 2023. Notez bien qu'il s'agit d'un modèle Pro, et non Slim, ce qui suggère une augmentation des performances, de l'espace de stockage ou encore des capacités de refroidissement. Sur ce point justement, notre source affirme que la machine sera équipée d'un système de Watercooling, un système de refroidissement liquide bien connu des joueurs PC.

Alors que l'on attend la présentation officielle des Galaxy S23 pour le 1er février 2023, des Galaxy S23 Ultra sont déjà dans les mains de plusieurs utilisateurs. Pire encore, certains n'ont pas hésité à publier des unboxing du smartphone sur la toile. L'occasion pour nous de découvrir le design de l'appareil, plutôt similaire à celui du S22 Ultra à l'exception de quelques détails comme ces capteurs arrière un peu plus imposants, et un écran moins incurvé.

Un nouveau système de fichiers fait son apparition sur Windows 11

On conclut ce tour d'horizon des actus du 23 janvier avec une nouveauté de taille dans la dernière build de Windows 11. En effet, il s'avère que Microsoft abandonne discrètement le NFTS, le système de fichiers lancé il y a plus de 30 ans au profit du ReFS. Rappelons que le ReFS est conçu selon le constructeur “pour optimiser la disponibilité des données, mettre à l'échelle efficacement des jeux de données volumineux sur diverses charges de travail et fournir une intégrité de données avec une résilience aux altérations”.

