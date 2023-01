The Last of Us : la série fait s’envoler les ventes des jeux, en hausse de 238%

Il fallait s’y attendre, la nouvelle série The Last of Us a eu un impact très positif sur la franchise de jeux vidéo, puisque les titres ont vu leur popularité exploser ces derniers jours, et les ventes ont considérablement augmenté.

La décision de HBO d'adapter l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps en série télévisée a été payante pour toutes les personnes impliquées dans le projet, puisque les jeux The Last of Us ont connu un pic de ventes ces derniers jours.

Cette nouvelle n’est finalement pas très étonnante, puisque nous avons affaire au meilleur lancement d’une série pour HBO depuis plus de 10 ans. Après seulement 2 jours, la série avait dépassé les 10 millions de spectateurs, soit plus que la très populaire House of the Dragon, le prequel de Games of Thrones.

Les ventes des jeux The Last of Us augmentent

The Last of Us Part I, qui est le remake complet du jeu original pour la génération actuelle de consoles, est revenu dans le classement des meilleurs jeux vendus au Royaume-Uni. D'une semaine à l'autre, les ventes ont augmenté de 238 % et le jeu se classe désormais à la 20e place du classement général des titres sur console. De même, la version remastérisée pour la PlayStation 4 a vu ses ventes augmenter de 322 %, et atteint la 32e place.

La série a donc permis à de nombreuses personnes de découvrir l’univers d’Ellie et Joel. Les joueurs semblent beaucoup avoir apprécié le premier épisode, les critiques étant unanimes. Tout le monde s’accorde pour dire que cette adaptation coche toutes les cases du chef-d’œuvre, et cela se confirmera probablement aujourd’hui avec la sortie du second épisode.

Pour ceux qui ne le savent pas, la série est disponible sur Amazon Prime Video en France, bien qu’elle ne soit pas proposée dans la meilleure qualité possible. Amazon a dû se passer de 4K, de HDR et de Dolby Vision, ce qui va probablement pousser certains au piratage, mais la visionner sur Amazon est probablement l’option la plus pratique si vous possédez déjà un abonnement Prime.

Et vous, qu’avez-vous pensé du second épisode si vous l’avez déjà regardé ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, sans spoilers évidemment !