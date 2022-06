La PS5 devient beaucoup plus fine, l’Explorateur de Windows 11 s’améliore, c’est le récap

Une PS5 qui ne fait plus que 2 cm d'épaisseur, Samsung tente de faire disparaître la pliure de ses smartphones, l'Explorateur de Windows 11 utilise moins de RAM malgré l'apparition des onglets, c'est le récap de la veille.

Si vous avez manqué les actualités de la veille, voici un résumé des news les plus marquantes. Vous y découvrirez notamment comment un YouTubeur a réussi à concevoir une PS2 de 2 cm d'épaisseur seulement et à l'aide d'un refroidissement en watercooling. Dans le même temps, l'Explorateur de Windows 11 gagne des onglets, sans se montrer nécessairement plus gourmand en consommation de RAM. Enfin, Samsung essaie de son côté de réduire la pliure de son futur Galaxy Z Fold 4. Allez, c'est parti pour le récapitulatif de la journée du 20 juin 2022.

La PS5 fait une cure d'amaigrissement

Si la PS5 profite désormais d'une belle ludothèque et rencontre le succès escompté par Sony, force est de constater que la console est plutôt volumineuse et peu discrète dans le salon. D'aucuns lui reprochent son embonpoint et son étrange design, ce qui ne permet pas de la placer n'importe où dans le salon. Mais voilà qu'un YouTubeur s'est donné pour objectif d'en faire une version PS5, et de refroidir ses composants à l'aide d'un système en Watercooling. Pari réussi ? On vous laisse découvrir ça dans l'article consacré à cette étonnante idée, qui devrait séduire tous les joueurs qui n'ont pas beaucoup de place dans leur salon.

Une PS5 Slim de 2 cm d'épaisseur seulement, ça existe, la preuve en vidéo !

Les onglets de l'Explorateur de Windows 11 ne sont pas si gourmands qu'il n'y paraît

C'est l'une des grosses nouveautés de la nouvelle version de Windows 11 : l'Explorateur de fichiers se dote d'une fonction de navigation par onglets. De quoi s'y retrouver plus facilement quand on a tendance à ouvrir des tonnes de dossiers et de sous-dossiers. Mais une grande question subsistait : cette nouvelle méthode de navigation exige-t-elle davantage de RAM ?

Windows 11 : le nouvel explorateur de fichiers est bien moins gourmand en RAM qu’avant

Samsung veut faire disparaître la pliure de ses smartphones pliables

Plus que quelques semaines à patienter avant le lancement du nouveau pliable de Samsung, à savoir le Galaxy Z Fold 4. Si l'on a souvent reproché aux précédentes itérations leur pliure un peu trop apparente, il semble que le constructeur sud-coréen ait retravaillé sa copie. Comme le montrent de nouveaux visuels qui ont fuité avant la présentation officielle du Z Fold 4, la nouvelle édition du smartphone profite d'un mécanisme beaucoup plus discret. Samsung fera-t-il aussi bien que le Find N d'Oppo en la matière ? Réponse cet été.

Galaxy Z Fold 4 : Samsung a bien réduit le pli du smartphone, mais il est toujours visible