Xiaomi veut concurrencer la Surface de Microsoft, l’iPhone dit adieu aux captchas, c’est le récap

Xiaomi dévoile une tablette qui se transforme et petit PC portable, Apple veut en finir avec les captchas, les NFT n'ont plus la cote, c'est le récap.

Si la journée du 21 juin a été marquée par une impressionnante conférence de presse de la part de Xiaomi, qui présentait 70 produits dans un gigantesque showroom parisien, d'autres actualités ont aussi émaillé cette même journée. Le 1er tweet de l'Histoire au format NFT voit par exemple sa valeur s'effondrer, tandis qu'Apple (et Google !) aurait trouvé le moyen de mettre un terme aux captchas sur le Web. Prêt pour le récapitulatif des actualités les plus marquantes de la veille ? Allez, c'est parti.

NFT : le prix du premier tweet s'effondre

Les cryptomonnaies et les NFT sont actuellement au plus mal. Preuve en est ce NFT qui correspond au premier tweet de l'Histoire, acquis l'an passé plus de 2,7 millions d'euros. Mais voilà que l'actuel détenteur avait tenté de revendre son précieux tweet il y a peu, on lui en proposait que 280 dollars (soit 265 euros) ! Et après une seconde tentative de vente, c'est même un prix encore plus dérisoire qui lui a été proposé, puisque son NT n'atteignait même pas les 30 euros hier matin. Bon rassurez-vous, à l'heure actuelle, il a dépassé les 1000 dollars, mais il y a encore du chemin avant que Sina Etavi rentre ses frais… Et dire qu'il espérait 48 millions dollars !

Apple a trouvé un moyen d'en finir avec les captchas

Quoi que de plus rageant que d'avoir à faire aux captchas, ces petits tests que l'on trouve partout sur le Web et qui permettent de vérifier que l'on est bien un humain et non un bot ? Grâce à iOS 16, les choses pourraient bientôt changer. Apple aurait ainsi trouvé le moyen de contourner ces mesures de sécurité, puisque tout se déroulera via l'iPhone et iCloud. Et il se pourrait bien que cette fonctionnalité fasse aussi son apparition au sein d'Android 14, puisque Google a également pris part au développement de cette nouvelle fonctionnalité.

Xiaomi lance un PC/tablette et s'attaque à la Surface Pro de Microsoft

Depuis quelques années, les tablettes qui font aussi office de PC portable ont le vent en poupe. Microsoft a donné le ton avec sa gamme de tablettes Surface, et a été suivi par différents constructeurs. Cette fois, c'est Xiaomi qui lui emboîte le pas et qui lancer la Xiaomi Book S, une tablette capable de se substituer à un PC et qui tourne sous Windows 11. L'appareil lest alimenté par un Snapdragon 8cx Gen 2 et profite d'un écran IPS de 12,4″ WQHD+. Si le clavier est en option, la tablette est tout de même livrée avec un stylet.

