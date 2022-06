Le premier smartphone transparent se dévoile, les plateformes de cryptomonnaies tremblent, c’est le récap’ de la semaine

Des nouvelles du Nothing Phone 1, la chute de l’UST inquiète les firmes de cryptomonnaies, Xiaomi lève le voile sur les smartphones éligibles à sa mise à jour MIUI 13.5, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que l’effondrement de l’UST secoue le monde des cryptomonnaies, Bitdefender s’inquiète de constater que 35% des smartphones Android pourraient bientôt être privés de correctifs de sécurité, et Nothing lève le voile sur son premier smartphone transparent, le Nothing Phone 1. Si vous possédez un smartphone Xiaomi, ce récap’ de la semaine vous permettra de savoir si votre appareil est éligible ou non à la mise à jour MIUI 13.5 qui sera bientôt déployée par le fabricant chinois.

Le design du Nothing Phone 1 se dévoile

Si la fiche technique du Nothing Phone 1 n’a pas encore été officiellement dévoilée, le fabricant anglais vient toutefois de partager une première image qui nous permet enfin de découvrir ce premier smartphone transparent et certaines de ses caractéristiques. La vidéo partagée sur YouTube montre que l’appareil pourrait être équipé d’un système de LEDs au dos, d’une recharge sans fil et de deux caméras.

Réparer son écran de Samsung à moindre coût, c’est possible… aux États-Unis

Samsung a décidé de proposer la réparation d’écran cassé pour seulement 50 dollars. Malheureusement pour nous, il s’agit simplement d’une opération promotionnelle ouverte du 13 juin au 27 juillet et réservée aux résidents américains. Reste à savoir si le géant de Séoul prévoit de lancer des opérations similaires en France un jour…

Les plateformes de cryptomonnaies pourraient manquer de fonds…

Depuis la chute de l’UST au mois de mai, l’ensemble des devises numériques du marché tremblent face à cette nouvelle crise de liquidités. En effet, alors que le Bitcoin est passé sous la barre des 20 000 dollars et que le secteur des NFT est en berne, le Celcius par exemple s’inquiète de ne pas pouvoir rembourser ses utilisateurs en cas de retrait massif. La firme a d’ailleurs partagé un communiqué afin d’avertir qu'elle était contrainte d'interrompre les retraits et transferts “afin de stabiliser la liquidité et les opérations pendant que qu'elle prend des mesures pour préserver et protéger les actifs”.

Bientôt 35% de smartphones Android vulnérables face aux pirates

L’antivirus Bitdefender vient de partager dans un rapport dédié à la sécurité des appareils Android, les risques encourus lorsque l’on utilise une vieille version d’Android et la négligence des acheteurs face à ces risques. En effet, lorsqu’un smartphone est doté d’une version obsolète d’Android, il est alors privé de correctifs de sécurité et devient vulnérable aux piratages. La firme explique que 20% des smartphones Android sont déjà à la merci des pirates et que l’on pourrait passer à 35% à partir de septembre 2022 si les consommateurs continuent de se procurer des appareils dont le support logiciel est insuffisant.

La liste des smartphones Xiaomi éligibles à la mise à jour MIUI 13.5 dévoilée

Xiaomi s’apprête à déployer sa nouvelle mise à jour, baptisée MIUI 13.5, qui promet de belles améliorations, tant au niveau des performances, de la batterie ou de l’interface. Certains smartphones ne seront malheureusement pas concernés par la nouvelle version de la surcouche de Xiaomi. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste complète des smartphones éligibles qui recevront la mise à jour MIUI 13.5 dès son lancement officiel.

Nos tests de la semaine

De nombreux points positifs pour le Vivo X80 Pro

Outre une tendance à surchauffer de temps en temps, un mode nuit activé automatiquement et des applications commerciales préinstallées, le X80 Pro offre une excellente expérience. On adore son design et ses matériaux de qualité, son bel écran, ses performances et sa stabilité. Sans oublié que le Vivo X80 Pro est probablement l’un des meilleurs photophones du 1er semestre de l’année.

On a testé l’unique LYNK&CO 01

La LYNK&CO 01 est le premier SUV hybride rechargeable de la jeune marque, vendue 41 500 euros ou disponible à la location pour seulement 550 euros par mois. Ce véhicule iconoclaste se distingue des autres SUV grâce à son mode de distribution et d’usage novateur. Attention, le freinage peut être difficile à doser et l’on regrette que la silhouette de la voiture soit finalement assez proche de celle d’un SUV classique.

