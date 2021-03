La PS5 a-t-elle vraiment été piratée pour miner de l’Ethereum ?

D'après des rumeurs publiées sur plusieurs forums chinois, la PS5 aurait été hackée pour pouvoir miner de l'Ethereum, une cryptomonnaie dont le cours ne cesse d'augmenter actuellement. Les capacités de minage battraient celles offertes par une Radeon RX 6900 XT, la dernière carte graphique en date d'AMD.

Si vous l'actualité des cryptomonnaies, vous n'êtes pas sans savoir que ces devises virtuelles ont le vent en poupe actuellement. Le Bitcoin n'a jamais été en aussi meilleure forme, avec un cours qui a récemment dépassé les 50 000 dollars. Bien entendu, les autres cryptomonnaies profitent de la bonne santé du BTC. De fait, le minage d'Ethereum reste particulièrement lucratif, depuis que son cours a dépassé les 1300 dollars pour un ETH.

D'ailleurs, certains mineurs n'hésitent pas à se fournir en PC portables équipés de RTX 3060 pour développer des fermes de minage composées de dizaines et de dizaines d'appareils. Cette situation a d'ailleurs poussé Nvidia à réduire volontairement les performances des RTX 3060 pour empêcher les mineurs de se ruer dessus.

Non, la PS5 ne deviendra pas le nouveau miracle des mineurs

La rumeur du jour concerne cette fois-ci la PS5. En effet et d'après plusieurs rumeurs parues sur des forums chinois, une PS5 aurait été hackée pour pouvoir miner de l'Ethereum via NBMiner, un algorithme d'extraction d'Ethereum. Selon ces rapports, cette PS5 serait capable d'afficher un hashrate impressionnant de 99 MH/s et une consommation énergétique de 211W.

Pour rappel, le hashrate est une unité de mesure servant à quantifier la puissance de minage d'une machine. Pour vous donner un ordre d'idée, les Radeon RX 6800 XT et RX 6900 XT ne peuvent pas dépasser les 60 MH/s. Vous l'aurez compris, ces rumeurs sont totalement infondées et ces chiffres invraisemblables.

Comme le rappellent nos confrères du site TweakTown, il est absolument impossible qu'une PS5 équipée d'un GPU personnalisé, une console limitée en puissance et en dégagement de chaleur, puisse dépasser une AMD Radeon RX 6800 XT ou 6900 XT (qui embarquent toutes les deux 128 Mo de cache Infinity) en capacité de minage. En d'autres termes, ne vous inquiétez pas. Les mineurs ne risquent de se jeter sur les PS5 pour miner de la cryptomonnaie.

