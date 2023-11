Ces consoles et jeux vidéo rares vendus aux enchères ont une origine étonnante

En marge de la Paris Games Week s'est tenue une vente aux enchères de jeux et de consoles rétro. La plupart des lots étaient des articles rares et recherchés. Rien d'étonnant de prime abord, sauf quand on sait d'où ils proviennent.

La Paris Games Week, grand salon annuel du jeu vidéo, c'est fini. Le dernier jour, dans une petite salle, quelques personnes étaient réunies pour un événement en apparence anodin : une vente aux enchères exclusivement composée de consoles et de jeux rétro. Normal vu la thématique générale. Devant les acheteurs potentiels, des Megadrive, des Sega Saturn, des Neo Geo, un coffret Final Fantasy 8 sur PlayStation première du nom, un Game Boy Player pour Nintendo Gamecube, des jeux par paquets… Au total, 91 lots étaient présentés.

Les ventes démarrent et rapidement, les prix s'envolent. Rien ou presque ne part à moins de quelques centaines d'euros. Certains savent exactement ce qu'ils veulent et n'hésitent pas à mettre le prix, parfois jusqu'à 5000 €. Tout est vendu, et on s'étonne des sommes atteintes, plus élevées que les prix du marché. La vente a rapporté au total 25 000 €. C'est bien loin des 430 500 dollars pour un Sonic sur Megadrive ou des 1,7 million d’euros pour le premier Mario sur Nes, mais ça reste très honorable. Surtout que les lots ont une origine un peu spéciale.

Des dizaines de consoles et jeux vidéo sont vendus aux enchères, leur provenance est inhabituelle

Tous les articles vendus ont été au préalable saisis par la justice lors de différentes affaires. La vente est en réalité organisée par l'Agrasc, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Charlotte Hautemanière, cheffe du département mobilier Agrasc, explique que “s'il y a condamnation, alors l'argent ira au budget de l'État. Pour les biens confisqués, cet argent peut servir d'assiette à l'indemnisation des victimes, ou permettre le financement de fonds de concours contre les conduites addictives par exemple”.

Ce sont les Neo Geo qui se sont les mieux vendues, comme le précise David Kahn, Commissaire de justice en charge de la vente. “Il y avait beaucoup de gens qui découvraient un peu les lots de leur enfance, des jeux auxquels ils ont joué et se disent « Ah mais ça vaut de l'argent ! Je vais peut-être regarder dans mon grenier ! »“. Vu les prix, ça peut valoir la peine de fouiller en effet.

