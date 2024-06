Vendre une vieille console Xbox peut vous rapporter gros, la preuve

Une console Xbox s'est vendue plusieurs milliers d'euros lors d'une vente aux enchères au profit d'une organisation caritative. Pour atteindre ce prix, elle avait forcément quelque chose de particulier.



Les amateurs le savent : un jeu vidéo acheté quelques centaines de francs il y a des années peut aujourd'hui se revendre très cher. Quand on voit une cartouche du premier Mario sur NES partir à 1,7 millions d'euros, ça donne envie de fouiller le grenier de la maison familiale en espérant que les parents n'ont pas tout jeté ou donné au petit cousin. Plus rarement, ce sont les consoles qui s'arrachent pour des sommes bien au-delà de leur prix d'achat d'origine.

Lire aussi – Ces consoles et jeux vidéo rares vendus aux enchères ont une origine étonnante

Parfois, elles possèdent juste un petit truc en plus, par exemple cette Xbox signée de la main de Phil Spencer. Mais souvent, ce sont des modèles très rares, voire uniques comme ce prototype d'une Super NES avec un bouton d'alimentation rouge. Quand Paul Smith, chargé de tester les produits vendus par la British Heart Foundation sur eBay, voit arriver une Xbox première génération clairement différente des autres, il se dit qu'elle en fait partie.

Cette console Xbox s'est vendue à prix d'or aux enchères

La Xbox en question est entièrement verte. Sur le dessus, à la place du logo de la console, on voit inscrit Hulk et l'emblème de Pepsi, célèbre soda. Seule 50 exemplaires de cette version spéciale ont été fabriqués dans le monde. Elles faisaient la promotion du film Hulk sorti en 2023 avec Eric Bana dans le rôle principal. Plus précisément, celle-ci fait partie des 36 consoles remportées via un jeu de grattage organisé par des cinémas britanniques à l'époque. Jusqu'à présent, aucune n'avait été vendue sur Internet.

Au terme d'une vente totalisant 62 enchères, la Xbox Hulk a touvé preneur pour environ 9 100 €. L'histoire ne dit pas si la personne qui a fait dont de la console à la British Heart Foundation connaissait sa valeur, mais elle peut être fière de faire avancer la recherche sur les maladies cardiovasculaire au Royaume-Uni.