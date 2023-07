Des sources indiquent que le corps de la prochaine montre connectée de Google, la Pixel Watch 2, serait en aluminium. Un matériau plus léger que l'acier inoxydable utilisé dans le premier modèle, mais aussi plus fragile.

Il a fallu attendre longtemps avant de voir débarquer la Pixel Watch, la montre connectée de Google. La machine semble lancée désormais, et moins d'un an après la sortie du premier modèle, on attend déjà la Pixel Watch 2. Pour l'instant, on suppose qu'elle sera présentée cet automne, en même temps que les Pixel 8 et 8 Pro. Côté design, on imagine que Google ne proposera pas de changement radical, mais d'après ces nouvelles informations, c'est sur le matériau utilisé que la différence devrait se faire.

Selon certaines sources, le corps de la Pixel Watch 2 serait fabriqué en aluminium. Celui de la première itération de la montre est en acier inoxydable. Les constructeurs optent généralement soit pour l'un, soit pour l'autre, lors de la conception de leurs montres connectées. La Galaxy Watch 5 de Samsung est en aluminium par exemple, tandis que le modèle supérieur, la Galaxy Watch 5 Pro, est en acier.

La Google Pixel Watch 2 serait en aluminium, plus fragile que l'acier

Le choix du matériau n'est pas anodin. Il influe notamment sur le poids de la montre. La Pixel Watch, en acier donc, pèse 36g sans bracelet. En utilisant de l'aluminium, Google veut rendre son prochain modèle plus léger. Une décision qui fait sens quand les montres connectées sont aussi des trackers santé. Quelques grammes en moins sur la balance quand on porte un objet au poignet 24h/24 (si vous suivez aussi votre sommeil), on le ressent.

Cela permettrait aussi d'utiliser une batterie plus grande pour améliorer l'autonomie de la Pixel Watch 2, couplé au processeur Snapdragon W5+ Gen 1 qui devrait l'équiper. La contrepartie de l'aluminium, c'est qu'il est plus sensible aux chocs et aux chutes que l'acier. Sur le papier, la prochaine montre de Google serait donc moins durable dans le temps que sa prédécesseure. On fait toutefois confiance à la firme pour en tenir compte.

Source : 9to5Google