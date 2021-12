La pire faille de l’histoire d’Internet, le Bitcoin en danger, c’est le récap’ de la semaine

Les serveurs Apple, Amazon, Twitter et Cloudflare victimes d'une faille de sécurité dans Log4j, la Banque d’Angleterre se méfie des cryptomonnaies, un dangereux malware menace votre compte en banque, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine fut chargée en recommandations et avertissements sur Phonandroid. Alors que des milliers d’entreprises dans le monde sont menacées par une grave faille de sécurité, un dangereux malware baptisé TinyNuke se propage rapidement en France via des mails factices. Les sites porno tels que Pornhub, Tukif, Xhamster, Xvideos et Xnxx ont reçu une mise en demeure de limiter l’accès aux mineurs sous peine de voir leur accès bloqué dans quinze jours et la Banque d’Angleterre met en garde contre les cryptomonnaies et appelle à davantage de réglementations. Ces derniers jours, nous avons également testé différents écouteurs : les Apple AirPods 3 et les OnePlus Buds Z2 n’auront bientôt plus de secret pour vous.

La faille Log4Shell enflamme Internet

Après avoir repéré une grave faille de sécurité dans Log4j, des experts en sécurité informatique ont révélé que cette brèche zéro day concerne toutes les firmes car l’utilitaire de journalisation Log4j est exploité par des millions d’entreprises dans le monde. Les serveurs de firmes comme Apple, Amazon, Twitter ou encore Cloudflare sont notamment en danger et le PDG de la société de cybersécurité Tenable, Amit Yoran, assure qu'il s'agit de “la plus grande vulnérabilité, la plus critique de la dernière décennie”. La majorité des entreprises s’appliquent actuellement à déployer des correctifs pour empêcher au plus vite les pirates informatiques d’exploiter cette faille.

Lire : Les serveurs Apple, Amazon, Twitter et Cloudflare sont touchés par la pire faille de l’histoire d’Internet

Linky : il paie la facture de ses voisins depuis trois ans

Après avoir reçu des factures d’électricité particulièrement salées, Johan a décidé de faire un test pour analyser sa consommation. Ce jeune célibataire comprend rapidement qu’il paie les factures de la famille voisine car leurs compteurs Linky ont été inversés. Johan contact alors Enedis et Total Energies pour régler le problème, mais cela fait déjà trois ans et les deux entités n’ont toujours pas trouver de solution.

Lire : Linky : sa facture d’électricité explose depuis 3 ans, voici pourquoi

La Banque d’Angleterre se méfie du Bitcoin

Sir Jon Cunliffe, le gouverneur adjoint pour la stabilité financière à la Banque d'Angleterre (BoE) s’est exprimé sur le cryptomonnaies et sur son inquiétude quant aux trop peu de règles mises en place. En effet, la BoE rappelle que les investisseurs pourraient perdre tout leur argent car « La crypto est une technologie qui est utilisée pour beaucoup de choses différentes dans le système financier, mais ce sont des actifs non adossés qui n'ont rien derrière eux et leur prix peut varier très considérablement ». La BoE souhaiterait donc que l’on renforce les cadres réglementaires et juridiques pour mieux diriger le secteur des actifs numériques.

Lire : Le Bitcoin pourrait bientôt perdre toute sa valeur, selon la Banque d’Angleterre

TinyNuke menace votre compte bancaire

Les chercheurs en sécurité informatique de Proofpoint ont repéré un dangereux malware baptisé TinyNuke qui se propage dans les boites mail en France. Si vous recevez ce courriel électronique factice, vous serez invité à cliquer sur un lien pour télécharger une facture, qui n’est autre qu’un fichier ZIP contenant le virus. Une fois sur votre ordinateur, TinyNuke se déploie, fouille et récolte les données dont il a besoin sur votre disque ou sur votre navigateur Web. Les pirates peuvent alors exploiter vos données personnelles, mais également vos coordonnées bancaires et donc piller votre compte en banque.

Lire : Attention, un dangereux malware cherche à piller le compte bancaire des Français

Le CSA fait pression sur les sites porno

Pornhub,Tukif, XHamster, Xvideos et Xnxx vont devoir se soumettre aux ordre du CSA s’ils ne veulent pas voir leur accès bloqué par les fournisseurs internet. En effet, ces sites porno qui avaient refusé de se plier aux nouvelles restrictions sur le système de vérification d’âge n’ont désormais plus que 15 jours pour se mettre en conformité et mettre en place des mécanismes fiables pour empêcher les mineurs d’accéder à leur plateforme.

Lire : Pornhub, Tukif, Xhamster, Xvideos et Xnxx : ces sites porno ont 15 jours pour bloquer leur accès aux mineurs

Nos tests de la semaine

Les AirPods 3 sont séduisants, surtout pour les utilisateurs Apple

Les AirPods 3 apportent leur lot de nouveautés avec une qualité audio améliorée, un design retravaillé, une autonomie renforcée et une compatibilité Audio Spatial. La protection contre l’eau et les nouveaux haut-parleurs apportent également un plus, et les utilisateurs d’iPhone, d’iPad ou de MacBook seront certainement séduits par cette nouvelle génération d’écouteurs Apple. On regrette que la compatibilité avec Android soit aussi faible et l’absence de réduction de bruit, active ou passive. Les AirPods 3 sont disponibles pour 199 euros.

Lire : Test Apple AirPods 3 : son amélioré et autonomie renforcée, mais pas la bonne affaire espérée

Les OnePlus Buds Z2 ne tirent pas leur épingle du jeu

Même si les OnePlus Buds Z2 sont simples d’utilisation et particulièrement confortables à l’oreille, la partie audio aurait mérité d’être bien plus soignée. En effet, on regrette notamment l’absence de mode bruit ambiant que l’on trouve souvent chez la concurrence. Les écouteurs sont privés de mentions L et R et la boîte ne contient pas d’alimentation. On note toutefois une excellente autonomie. Les OnePlus Buds Z2 sont disponibles pour 99 euros, ce qui reste un tarif intéressant pour des écouteurs avec réduction de bruit active.

Lire : Test OnePlus Buds Z2 : de bons écouteurs sur la forme, moins sur le fond