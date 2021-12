Amazon réserve les PS5 à ses abonnés Prime, Pornhub fait le bilan, c’est le récap’

Amazon décide de privilégier ses abonnées Primes en leur réservant les prochains restocks de PS5 et Xbox Series X, Pornhub dévoile son bilan annuel avec les catégories et recherches favorites des internautes, un ingénieur jette 7500 BTC par erreur et se tourne vers la NASA pour tenter de les récupérer, c’est le récap’ du jour.

PS5, Xbox Series X : Amazon avantage ses abonnés Prime

En cette fin d’année, Amazon a partagé sa décision réserver les restocks de consoles aux abonnés du programme Amazon Prime. “les clients Amazon Prime auront un accès prioritaire à la PlayStation 5 jusqu'au 31 décembre”, peut-on lire sur la page dédiée à la PS5. Le même avertissement apparaît sur la page consacrée aux Xbox Series X. Cette démarche devrait probablement décourager les spéculateurs et encourager les internautes à opter pour l’abonnement Prime du service e-commerce.

Lire : PS5, Xbox Series X : Amazon va réserver les restocks aux abonnés Prime

Pornhub dévoile son bilan annuel

Comme chaque année, Pornhub a fait le point sur les recherches et les catégories fétiches des internautes. Un classement dont la première place est conservée par la catégorie « Japanese », suivie de « Lesbian », « Ebony », « Hentai », « Milf » et « Anal ». Pornhub a également révélé les pays faisant le plus de trafic sur sa plateforme : sur le podium, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. La France se réserve la quatrième place. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir le classement complet des habitudes des internautes en 2021 sur Pornhub.

Lire : Pornhub dévoile les recherches et les catégories préférées des internautes en 2021

Il tente de récupérer ses 7500 Bitcoins depuis 7 ans

L’histoire de James Howells est connue dans le milieu des cryptomonnaies : en 2013, il mine lui-même 7500 Bitcoins mais se débarrasse malencontreusement du disque dur qui les contient. Depuis 7 ans, l’ingénieur informatique tente vainement de récupérer ses bitcoins, mais la municipalité refuse de l’autoriser à fouiller la décharge de Newport où se trouverait le précieux périphérique. James Howells ne veut pas abandonner ce trésor dont la valeur est actuellement estimée à 454 millions de dollars, et a donc décidé de se tourner vers la NASA pour l'aider à la tâche.

Lire : Bitcoin : il demande l’aide de la NASA pour récupérer 7500 BTC jetés à la poubelle par erreur !