Linky : sa facture d’électricité explose depuis 3 ans, voici pourquoi

Johan, célibataire, ne comprend pas pourquoi il a une consommation d'électricité digne d'une famille nombreuse. La raison est simple : depuis trois ans, il paie en réalité les factures d'électricité de ses voisins. Depuis de mois, il essaie de régler le problème avec Total Energie et Enedis, en vain.

Johan, jeune célibataire, regrette probablement de ne pas avoir refusé l'installation de son compteur Linky. Depuis trois ans maintenant, il paie des factures d'électricités anormalement élevées, qui correspondraient plutôt à une famille nombreuse avec enfant. D'autant qu'il ne possède pas de télévision, utilise occasionnellement son four tandis que l'eau chaude et le chauffage sont au gaz…

Interloqué par cette consommation d'énergie suspecte, Johan a regardé de plus près ses relevés de consommation, demi-heure par demi-heure. Contre toute attente, il se rend compte que sa consommation ne diminue pas lorsqu'il n'est pas chez lui. Et fait plutôt étrange, elle tombe à zéro lorsque ses voisins ne sont pas à domicile.

“Quand je pars en congés, je disjoncte totalement mon appartement sauf le frigo. Quand je suis revenu, j'ai regardé et il n'y avait aucun changement sur la courbe malgré le fait que je sois parti. Là, je me suis dit que soit j'avais un frigo qui consommait vraiment beaucoup, soit il y avait un problème par rapport au compteur. Je me suis rendu compte en discutant avec mes voisins que parfois, ils étaient absents. Du coup, j'ai regardé les courbes de consommation et à chaque fois qu'ils sont absents, la consommation est quasi-nulle”, explique-t-il à nos confrères de RMC.

Enedis inverse les deux compteurs…

il comprend rapidement que les deux compteurs Linky, le sien et celui de ses voisins, ont été inversés. En trois ans, Johan a consommé 15 000 kilowattheures, tandis que la famille avec enfants enregistre 7000 kilowattheures sur la même période. Soit 8000 kilowattheures de différence à 15 centimes d'euros en moyenne le kilowattheures. Cela représente une facture annuelle et injustifiée de 1200 € pour Johan.

Bien entendu, Johan a rapidement contacté Enedis, en charge des compteurs Linky, et Total Energies, son fournisseur d'électricité. Seulement, les démarches s'éternisent, les deux entités tardant visiblement à trouver une solution. “Ils me disent qu'ils vont m'aider et finalement ils me demandent à chaque fois de renvoyer les mêmes documents, ça ne s'arrête jamais et il n'y aucune solution qui ne débouche de tout ça !”, assure-t-il, dépité.

De leur côté, les voisins soutiennent Johan, mais craignent à juste titre de devoir verser un gros rattrapage sur leur consommation électrique, réglée injustement par le célibataire. Ils estiment toutefois qu'Enedis est le principal responsable du problème et qu'ils n'ont pas à payer les erreurs commises (notamment l'inversion des deux compteurs).

Source : RMC