Test OnePlus Buds Z2 : de bons écouteurs sur la forme, moins sur le fond

OnePlus revient en cette fin d’année avec une nouvelle paire d’écouteurs True Wireless : les OnePlus Buds Z2. Ceux-ci veulent rester dans la droite lignée du premier modèle, mais apportent une innovation majeure : la réduction de bruit active. Les Buds Z2 sont-ils les écouteurs parfaits pour les utilisateurs de smartphones OnePlus, mais aussi pour les autres ? Réponse dans ce test.

Chaque constructeur de smartphone doit aujourd’hui avoir sa paire d’écouteurs True Wireless pour accompagner ses produits : Apple, Samsung, Huawei… mais aussi OnePlus. La marque chinoise sort en cette fin d’année son nouveau bébé : les OnePlus Buds Z2.

Il s’agit de la quatrième paire d’écouteurs True Wireless de la marque, après les Buds, les Buds Pro et les Buds Z. Comme leur nom l’indique, les Buds Z2 veulent succéder à ces derniers, proposant le même format, mais en améliorant le fond. En effet, ceux-ci sont équipés de la réduction de bruit active, fonctionnalité que n’avaient pas les Buds Z.

Reste maintenant à savoir si ces écouteurs remplissent leur contrat et s’ils viennent se placer au panthéon des produits du genre au meilleur rapport qualité/prix. La tâche est ardue, étant donné que le segment est assailli par la concurrence. Voyons donc ce qu'ils ont dans le ventre…

Prix et disponibilité

Les OnePlus Buds Z2 sont disponibles sur le site officiel de OnePlus. Ils sont vendus au prix de 99 euros, un tarif très intéressant pour des écouteurs avec réduction de bruit active. À titre de comparaison, les Nothing Ear 1, disposant aussi de cette technologie, sont vendus au même prix.

Pour rappel, les OnePlus Buds Z premiers du nom étaient eux vendus 59 euros.

Fiche technique

Sur le papier, les Buds Z2 représentent un bond en avant par rapport au premier modèle. Nous avons donc un produit classique composé d’un boîtier et de deux écouteurs. Ces derniers se connectent à votre smartphone ou PC via le Bluetooth 5.2 et disposent de la technologie de réduction de bruit active jusqu’à 40 décibels (déjà présente sur les OnePlus Buds Pro).

On peut aussi évoquer une certification IP55 pour l’eau et la poussière ainsi qu’une autonomie allant jusqu’à 38 heures. En ce qui concerne les écouteurs, nous avons deux haut-parleurs dynamiques de 11 mm. Enfin, terminons en évoquant la présence dans la boîte d’un câble USB Type-A vers USB Type-C de 20 centimètres pour la recharge.

Bref, que du bon sur le papier, du moins pour le prix affiché.

Un design sobre, mais efficace

Les OnePlus Buds Z étaient une réussite au niveau de leur design, la marque chinoise a donc décidé de le reprendre quasiment à l’identique. Difficile de voir la différence entre le nouveau modèle et l’ancien, tant ils sont proches. On peut évoquer un boîtier légèrement moins grand ou des tiges d’écouteurs qui voient leur taille réduite de 15%, mais dans l’ensemble, nous avons le même produit. Cela n’a rien d’un défaut, bien au contraire : pourquoi reprendre un design qui a déjà fait ses preuves ?

Les Buds Z2 se présentent donc sous la forme d’un boîtier long et arrondi sur les côtés adoptant des dimensions de 7,5 x 5,9 x 2,9 cm. Il ne pèse que 50 grammes et peut donc se ranger facilement dans une poche ou au fond d’un sac.

Ce boîtier est disponible en blanc et en noir. Nous avons constaté que le plastique de notre version noire était un aimant à poussière et attirait facilement les traces de doigts. Les plus maniaques apprécieront… En revanche, nous n’avions pas connu ce souci avec le plastique blanc des Buds Z classiques. On peut donc dire sans prendre trop de risques qu’il en sera de même avec les Z2 immaculés.

À lire aussi – Test Galaxy Buds Pro : Samsung livre les meilleurs écouteurs True Wireless pour Android

Pour le reste, il n’y a pas grand-chose à signaler. Nous constatons simplement la présence du logo OnePlus gravé en façade ainsi que d’un bouton d’appairage et d’un port USB Type-C à l’arrière. À l’avant, il y a une Led pour nous informer sur l’état de la batterie et une simple encoche pour nous aider à ouvrir le clapet magnétique. Pour ce dernier, il faut forcer un peu, ce qui est une bonne chose : il y aura peu de chances que votre boîtier s’ouvre par inadvertance dans votre sac ou votre poche.

Une fois le boîtier ouvert tel un écrin, on tombe sur les écouteurs. Ils se logent dans des cavités prévues à cet effet. Bien évidemment, des aimants permettent de les placer facilement, puisqu’ils sont attirés par le boîtier. Idéal lorsque vous souhaitez les remettre en place alors que vous êtes dans la rue, par exemple.

Chaque écouteur pèse 3 grammes et ils sont très agréables à porter. On note la présence d’embouts en caoutchouc accrochés au plastique afin de mieux épouser le conduit auditif.

Nous trouvons différentes tailles d'embout dans la boîte des Buds Z2, à l’utilisateur ensuite de choisir celui qui est le plus adapté à sa morphologie.

À l’utilisation, les écouteurs sont donc bien pensés. Ils ne bougent pas, même en cas de forts mouvements, et ont en plus la qualité d’être résistants à l’eau et à la poussière, ce qui permet de s’en servir sereinement pour pratiquer du sport. Notre seul reproche serait l’absence d’indicateur R et L sur leur corps plastique. Impossible de savoir lequel va dans quelle oreille. Il faut les remettre dans le boîtier (qui lui dispose de cette indication) pour les différencier. Un peu pénible au quotidien.

Les écouteurs disposent chacun d’une surface tactile (nous y reviendrons) qui se trouve facilement sous les doigts. Ils arborent aussi une tige qui permet de les saisir sans difficulté. Elles sont bien visibles, afin de signaler aux personnes autour de vous que vous êtes en train d'écouter de la musique. Bref, nous avons là des écouteurs True Wireless avec un design maîtrisé, malgré quelques petits manques évidents (comme l’indication de côté sur les écouteurs). Mais un design ne fait pas tout. Que valent les OnePlus Buds Z2 dans la vie de tous les jours ?

Une utilisation simple, voire simpliste

Nous l’avons dit, les écouteurs sont bien accrochés à vos oreilles. Une fois en place, ils ne bougent pas même si vous pratiquez du sport ou simplement du headbanging. En plus de cela, ils se montrent très agréables à porter. Il serait exagéré de dire que nous les oublions au bout d’un moment, mais ils ne sont pas gênants au quotidien et plus important encore, ils ne viennent pas irriter le conduit auditif.

Ce qui fait la force de ces Buds Z2, c’est leur facilité d’utilisation. Pas besoin d’avoir un smartphone OnePlus pour en profiter. Sur Android, les Buds Z2 se connectent automatiquement à votre appareil dès la première ouverture du clapet. À chaque fois qu’ils s’appairent, une petite fenêtre surgit à l’écran pour informer de la chose et indiquer le pourcentage de batterie.

Plus encore, Android permet de gérer ses OnePlus Buds Z2 sans logiciel supplémentaire, en donnant par exemple la possibilité d'activer le kit mains libres ou de faire sonner un écouteur si vous l’avez perdu. Plus encore, il est possible de localiser l’appareil, le tout en passant par l’application « Localiser mon appareil » de Google.

Si vous possédez un smartphone OnePlus, il est possible de personnaliser certains aspects et surtout de mettre à jour vos Buds Z2 sans télécharger de logiciel supplémentaire. Pour les autres, l’application HeyMelody est là en renfort. Elle se montre très efficace et agréable à utiliser.

Il faut signaler qu'à l'époque, nous avions eu des soucis de connectivité avec les Buds Z premiers du noms. Des coupures intempestives nous obligeaient à les appairer à un téléphone non OnePlus à chaque utilisation, ce qui était bien pénible. Avec ces Buds Z2, ce problème a été réglé. Une excellente chose.

Notons qu’au contraire d’écouteurs haut de gamme comme les Galaxy Buds Pro, les Buds Z2 de OnePlus ne peuvent être connectés à plusieurs appareils en même temps. Il faudra donc les réappairer pour passer de votre smartphone à une tablette, par exemple. C’est pénible si vous êtes du genre multitâches.

Enfin, les Buds Z2 disposent d’une surface tactile qui fonctionne parfaitement. Lors de notre semaine de test, nous n’avons constaté aucun raté. Par défaut, les contrôles sont basiques : un tapotement pour mettre pause, deux pour la chanson suivante et trois pour la précédente. En restant appuyé, on passe du mode classique (transparence) au mode réduction de bruit active. Un petit indicateur sonore (un peu long, presque une seconde) nous informe de la transition.

Bref, les OnePlus Buds Z2 vont à l’essentiel en termes d’utilisation. Simples, efficaces, ils ne s’embarrassent pas de fonctionnalités superflues, ce qui ne plaira forcément pas aux adeptes de la personnalisation à outrance. Au niveau du confort et du maintien, il n’y a rien à signaler non plus.

Un son puissant, mais qui manque de clarté

Côté son, les premiers OnePlus Buds Z ne brillaient pas vraiment. Avec cette nouvelle version, le constructeur chinois a fait des efforts, mais il y a encore beaucoup de travail. Les Buds Z2 sont ainsi axés sur les basses, délaissant les aigus et les bas médium. Cela s’en ressent sur de la musique agressive, comme du metal ou de l’électro qui se transforme vite en bouillie avec des basses écrasantes. En revanche, cela passe mieux sur des styles moins agressifs sur les basses comme le rap ou encore le classique.

On apprécie une puissance très élevée (vos voisins sauront ce que vous écoutez si vous mettez le son à fond) des écouteurs pour s’immerger totalement. La distorsion est bien présente à haut volume, mais se montre assez discrète pour ne pas être gênante à l’écoute. Nous avons donc un son moyen, mais loin d’être catastrophique non plus. Toutefois, les Buds Z2 souffrent de la comparaison avec la concurrence : les Ear 1 de Nothing disposent d’une partie sonore beaucoup plus soignée pour le même prix.

Les Buds Z2 sont en réalité sauvés par la réduction de bruit active. Activable en restant appuyé sur la surface tactile, ce mode isole bien du monde extérieur (à hauteur de 40 décibels au maximum), sans atteindre la perfection de ceux présents sur le marché du haut de gamme. Nous pensons aux Galaxy Buds Pro de Samsung, par exemple. Dans les faits, si vous marchez dans la rue et que vous croisez une voiture, vous l’entendrez arriver. En revanche, il n’y a pas de mode « bruit ambiant » afin de rester attentif à l’environnement qui nous entoure (comme c’est le cas pour les Ear 1 au même prix). Il faudra se contenter du mode ANC ou des écouteurs « inertes ». Dommage.

Enfin, signalons un mode kit mains libres efficace. Nous déplorons tout de même un voile qui déforme notre voix en conversation téléphonique, mais rien de grave. Même avec un bruit ambiant fort (dans la rue, par exemple), votre interlocuteur vous comprendra sans aucun souci. Bref, une partie son qui manque de maîtrise, mais loin d’être catastrophique. Sur ce point, OnePlus souffre surtout de la concurrence qui propose bien mieux sur le même segment de prix.

Une autonomie exemplaire

L’autonomie est l’un des points les plus importants en ce qui concerne les écouteurs True Wireless. En 2021, les choses ont beaucoup évolué sur ce point, la plupart des produits dépassant maintenant les 30 heures. Pour ses Buds Z2, OnePlus propose une autonomie de 38 heures (avec l’ANC désactivé). Dans les faits, nous nous rapprochons plus des 35 heures d’autonomie lors de notre test, ce qui est déjà excellent. Chaque écouteur tient en effet environ 7 heures et peut se recharger cinq fois avec le boîtier. Avec l’ANC activé, nous nous approchons plus des 25 heures au total, ce qui est déjà très bien.

Ainsi, les Buds Z2 ne vous laisseront pas tomber à moins de le vouloir. Sur la façade avant du boîtier, la petite led discrète change de couleur selon votre niveau de batterie (vert, jaune rouge). Android vous indique également le pourcentage qu’il vous reste en connectant les écouteurs en Bluetooth. Pour la recharge, OnePlus propose cinq heures de musique avec dix minutes de charge. Pour une charge complète, nous avons mesuré un peu moins de deux heures, ce qui n’est pas incroyable. Rappelons qu’un câble de vingt centimètres est fourni dans la boîte, mais pas d’alimentation.