La nouvelle TV UHD 4K de 98 pouces profite d’une belle offre éphémère chez Samsung

Vous cherchez une TV XXL à prix réduit ? Samsung propose actuellement un bon plan qui devrait vous plaire ! La Crystal UHD DU9005 2024 de 98 pouces voit son prix chuter de 500 € grâce à une offre de remboursement. Et ça n’est pas tout ! Vous obtenez 350 euros en plus pour une reprise ainsi que 50% de réduction sur votre barre de son premium ou votre vidéoprojecteur. Une belle offre à ne pas manquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La taille des TV a considérablement augmenté dans nos salons. Pièce maitresse de la maison, ces téléviseurs grand format ne laissent pas indifférent. Les modèles de 98 pouces impressionnent par leur diagonale de 2,49 mètres ! Mais ils ont également un prix conséquent.

Normalement en vente à 3999 €, la très récente TV Crystal UHD DU9005 actuellement en précommande voit son prix chuter avec une offre de remboursement de 500 €. Et si vous souhaitez vous débarrasser d’une ancienne TV, quelle que soit sa taille et son état de fonctionnement, vous obtenez en plus 350 € de réduction. La TV vous reviendra donc à seulement 3149 €.

En plus, du 23 avril au 25 juin, Samsung favorise les packs. Si vous achetez un Freestyle de 2ème Génération en même temps que votre TV, vous obtenez 50% de réduction sur votre vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur nomade passe ainsi à seulement 399,50 € au lieu de 799 €.

De même, si vous achetez une barre de son premium éligible, à savoir l’un des modèles HW-Q710D/XE, HW-Q810D/XE, HW-Q935D/XE et HW-Q995D/XE, vous bénéficiez de 50% de réduction sur celui-ci.

La Samsung DU9005 2024 est un modèle haut de gamme. Cette smart TV XXL profite d’une magnifique dalle Crystal UHD 4K de 98 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des images fluides. Élément primordial pour un téléviseur de cette taille, les images diffusées sont optimisées par l’IA pour obtenir un rendu de bonne qualité. Le son n’a pas été oublié avec l’intégration de la technologie Q-Symphony qui synchronise les hauts-parleurs du téléviseur avec une barre de son Samsung Q-Series pour profiter d’un son surround du meilleur effet.