Ce téléviseur 4K UHD TCL 55″ avec Google TV est à prix réduit chez Amazon

Un téléviseur TCL avec Google TV est en promotion chez Amazon. À l'approche de l'Euro de football et des Jeux Olympiques, la TV 4K UHD TCL 55P739 de 55 pouces peut être obtenue sous les 400 euros grâce à une remise de plus de 20 %.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Deux événements sportifs majeurs auront lieu au cours de cet été 2024 : l'Euro de football en Allemagne et les Jeux Olympiques de Paris. Des sites e-commerce comme Amazon commencent à dévoiler leurs offres promotionnelles sur les téléviseurs.

Actuellement, le géant américain du commerce en ligne effectue une remise immédiate de 22 % sur la TV TCL 55P739 55″. Grâce à cette réduction, le prix du téléviseur passe ainsi de 499 euros à 389,90 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et qui dispose d'une garantie de deux ans de la part du constructeur.

Compatible avec le système Google TV, le téléviseur TCL 55P739 est une TV LCD à rétroéclairage LED qui dispose d'une diagonale de 139 cm et d'une résolution UHD 4K de 3840 x 2160 pixels. On retrouve aussi une dalle de 50 Hz, la technologie HDR, un système audio de 20 W, trois ports HDMI 2.1, deux ports USB, une prise optique numérique et un port Ethernet. Pour terminer, un navigateur Internet, le Wi-Fi, le Bluetooth et l'assistant Google sont de la partie.