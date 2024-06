Darty casse les prix à l’approche de l’Euro avec des TV à prix mini !

À quelques jours de l'Euro, Darty propose une sélection de téléviseurs à prix réduit. Si vous cherchez une grande TV pour profiter du football sans vous ruiner, c'est le moment idéal. Découvrez notre top 3 des offres ! Philips, LG ou enocre TCL, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Avec l'Euro qui approche à grands pas, Darty se démarque en proposant une gamme de téléviseurs à des prix imbattables. Que vous soyez un passionné de football ou que vous souhaitiez simplement améliorer votre expérience de visionnage, ces offres exceptionnelles sont faites pour vous. Voici les trois meilleures offres à ne pas manquer :

Profitez du football en grand avec Darty

Première de notre classement, la TV LED Philips 55PUS8848 est parfaite pour ceux qui cherchent une qualité d'image exceptionnelle sans se ruiner. Avec ses 139 cm, elle offre une résolution 4K UHD et une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, idéale pour les matchs de football. La technologie Ambilight ajoute une immersion supplémentaire en projetant des couleurs sur le mur derrière la TV.

Profiter de la TV Philips avec -200€

Pour ceux qui recherchent une taille d'écran plus grande, la LG 65QNED87T est une option de choix. Avec ses 165 cm et sa résolution 4K, cette TV utilise la technologie QNED pour des couleurs et un contraste supérieurs. Le pied central ajustable offre une flexibilité d'installation, et la fréquence de rafraîchissement de 120Hz garantit une fluidité d'image parfaite pour les événements sportifs.

Profiter de la TV LG avec -500€

Pour une expérience de visionnage ultime, la TV TCL 75C89B est le choix idéal. Avec ses 190 cm, cette TV offre une technologie QD Mini-LED pour une qualité d'image exceptionnelle et des noirs profonds. Le support de Dolby Vision & Atmos 2.2.2 assure une expérience sonore immersive, et la fréquence de 144Hz rend chaque mouvement fluide.

Profiter de la TV TCL avec -1400€

En proposant ces offres, Darty permet à tous les amateurs de sport de profiter de l'Euro dans des conditions optimales, sans se ruiner. Ces téléviseurs allient technologie avancée et prix réduit, offrant ainsi une opportunité unique de renouveler votre équipement.