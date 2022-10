La nouvelle PS5 avec une puce plus performante est enfin disponible en Europe

Sony vient de commencer à commercialiser sa troisième génération de PS5 en Europe, dotée d’un tout nouveau processeur gravé en 6 nm encore plus efficace que le modèle précédent. On vous explique comment vous la procurer.

Il y a quelques semaines, Sony avait commencé à distribuer un nouveau modèle de PS5 en Australie. Cette dernière utilise le numéro « CFI-1202A » pour la version standard et « CFI-1202B » pour la version digitale. Cette troisième génération de PS5 est 300 grammes plus légère que la seconde génération sortie en 2021, et pèse même 600 grammes de moins que le modèle original.

Contrairement à la génération précédente, cette nouvelle série de consoles de Sony utilise un tout nouveau processeur AMD Oberon Plus gravé en 6 nm par TSMC. La puce est donc plus petite que l’AMD Oberon 7 nm des deux premières PS5, mais surtout beaucoup plus efficace énergétiquement. Le poids a alors été réduit grâce à l’adoption d’un système de refroidissement moins important.

Comment se procurer le nouveau modèle de PS5 ?

D’après les informations de nos confrères de WinFuture, les nouvelles PS5 CFI-1202A et CFI-1202B ne sont pour l’instant expédiées en Europe que dans le cadre du pack God of War : Ragnarök. Il faudra donc acheter cette version si vous souhaitez bénéficier du dernier modèle de PS5. En plus de son poids réduit et de son nouveau processeur, celui-ci propose un autre avantage encore plus intéressant.

En effet, les premiers tests ont constaté que le nouveau modèle consommait 20 à 30 W de moins que les versions précédentes. Il s’agit donc d’un excellent nouveau compte tenu de la conjoncture et des hausses de prix de l’énergie. Vous assurer d’acheter la dernière PS5 vous permettra donc de réduire votre facture d’électricité.

On imagine que Sony prévoit à terme de remplacer tous les anciens modèles par cette nouvelle version, mais on ne sait pour l’instant pas quand cette nouvelle PS5 sera vendue en dehors du pack avec God of War Ragnarök. Si vous n’avez toujours pas vu à quoi allait ressembler le jeu, un testeur a déjà publié plus de 60 images en avant-première. Notre test complet arrivera lui dans quelques jours seulement.