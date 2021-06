La montre connectée Apple Watch SE est plus abordable que jamais

La montre connectée d'Apple, la Watch SE, habituellement commercialisée à partir de 299 € fait l'objet d'une baisse de prix chez l'ensemble des marchands en ligne. Il est ainsi possible de se la procurer à 259 € avec boitier 40 mm et 289 € avec boitier 44 mm.

Après le bon plan sur l'Apple Watch Series 6, c'est au tour d'une autre montre connectée d'Apple d'être en promotion. L'Apple Watch SE, considérée comme le modèle le plus abordable de la firme à la Pomme devient encore plus accessible.

S'il faut généralement débourser 299 € pour s'équiper du modèle avec boitier 40 mm, il est possible de s'en équiper pour 259 € soit une réduction de 40 €. Il en est de même pour la variante disposant d'un boitier de 44 mm qui passe à 289 € au lieu de 329 €. La Watch SE 40 et 44 mm dispose de définitions d'écran respectives de 324 x 394 pixels et 368 x 448 pixels.

La Watch SE embarque une multitude de fonctionnalités présentes sur les autres montres connectées plus haut de gamme comme la détection de chutes, empruntée à l'Apple Watch Series 5, dont elle a aussi hérité de sa puce S5.

Coté design, la Watch SE arbore le design habituel des montres connectées d'Apple . Sans surprise, la Watch SE n'intègre pas toutes les fonctionnalités dédiés à la santé comme on retrouve sur la Watch Series 6, plus haut de gamme. Enfin, l'écran de la Watch SE est similaire à celui de la Watch Series 6 avec pour seule concession, la fonction Always-On.

