L’Apple Watch Series 6 chute sous la barre des 370 €

Alors qu'il faut généralement débourser 429 € pour s'en équiper, la montre connectée d'Apple, la Watch Series 6 voit son prix chuter sous la barre des 370 €. La version avec boîtier 40 mm est en effet disponible à 369 € et celle de 44 mm à 399 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 6 SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 6 SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 6 SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 6 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 6 SUR LA FNAC

Belle baisse de prix sur l'Apple Watch Series 6. La montre connectée s'affiche à prix réduit du coté de l'ensemble des boutiques en ligne. Amazon, Boulanger, Cdiscount Darty et Fnac proposent une réduction de 60 € sur le modèle GPS en version 40 et 44 mm. Il est ainsi possible de se la procurer à 369 € au lieu de 429 € (40mm) et 399 € au lieu de 459 € pour le modèle 44 mm.

Coté design, l’Apple Watch Series 6 ressemble beaucoup à l’Apple Watch Series 4. La grande nouveauté c'est son écran MicroLED, qui permet de mesurer le taux d’oxygène dans le sang et de détecter les crises de panique. Autre nouveauté, le nouveau système de suivi du sommeil, propre à Apple, intégré dans l'OS de la montre connectée, WatchOS 7.

Côté fiche technique, la Watch est alimentée par le SoC Apple S6 et une batterie de 303,8 mAh. Apple promet une autonomie en hausse par rapport aux précédentes générations. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre test complet de l'Apple Watch Series 6.