ChatGPT : les étudiants seraient plus de 99% à utiliser l’IA, les chiffres que dévoile cette étude sont impressionnants

Une étude récente révèle que 99% des étudiants utilisent des IA génératives comme ChatGPT. Alors que leur adoption est massive, voici les impacts sur leur productivité et leurs attentes professionnelles.

Le Pôle Léonard de Vinci, en collaboration avec RM Conseil Paris et Talan, a publié une étude sur l'impact des IA génératives sur les étudiants. Cette étude, menée auprès de 1 600 étudiants de 4e année, révèle que 99% d'entre eux utilisent ces technologies régulièrement, et qu'un tiers les utilisent quotidiennement. En outre, 65% de ceux qui ont répondu constatent une augmentation de leur productivité grâce à ces outils, et un tiers paient un abonnement mensuel à ChatGPT pour en profiter pleinement.

Sur le même sujet – ChatGPT peut désormais tenir une discussion en visio et vous ne ferez pas la différence avec un être humain

L'étude montre également que les IA génératives sont devenues un critère important pour les étudiants lorsqu'ils choisissent une future entreprise. En effet, 65% des répondants préfèrent travailler pour une entreprise qui utilise ces technologies, même plus que celles ayant des politiques de responsabilité sociale et environnementale (RSE). De plus, 51% d’entre eux déclarent qu'ils auraient du mal à se passer de ChatGPT.

83% des étudiants ont appris à réduire leur temps de travail grâce à l’IA

Les IA génératives offrent de nombreux avantages aux étudiants. Selon l'étude, 83% d’entre eux ont réduit leur temps de travail, 79% ont amélioré leur capacité à résoudre des problèmes complexes, et 62% gagnent du temps dans leur vie quotidienne grâce à ces technologies.

Cependant, les étudiants sont aussi conscients des limites et des défauts de ces IA. Pendant le Hackathon, un événement collaboratif où ils ont travaillé sur des projets avec et sans intelligence artificielle, ils ont pu développer une approche plus critique et réfléchie de l'utilisation de ces technologies.

A lire également – ChatGPT : tout le monde connaît les outils IA, mais personne ne s’en sert selon cette étude

Le Hackathon organisé spécialement pour cette étude a permis aux étudiants de mieux comprendre les IA génératives. 77% des participants ont trouvé que cet événement les a aidés à voir les aspects positifs et négatifs de l'IA. 74% ont appris à mieux analyser les avantages et les inconvénients liés à ces technologies. L'événement a également montré que les IA génératives ne remplacent pas le travail en équipe et la réflexion collective, mais qu'elles peuvent améliorer ces processus.