Veo 3 de Google permet de créer des films avec une simple ligne de commande. C’est une vraie révolution

Google a dévoilé Veo 3 lors de sa conférence d’ouverture de la Google I/O. Il s’agit d’un outil de création vidéo qui apporte non seulement des résultats impressionnants, mais qui génère aussi l’audio qui va autour. Une vraie révolution.

IA, IA, IA. Google mise désormais tout sur l’IA, comme l’a montré la conférence d’ouverture de la Google I/O. L’une des avancées les plus impressionnantes se nomme Veo 3. Il s’agit de la nouvelle version du générateur de vidéos de la firme de Mountain View.

Ce générateur utilise donc l’IA pour créer des vidéos à l’envi. Des séquences bluffantes, qu’elles soient animées ou réalistes. Avec les exemples montrés, il est difficile de faire la différence entre la vidéo générée par IA d’une vraie. Spectaculaire, mais aussi terrifiant.

Google fait un bond de géant en termes d’IA

Il y a plus, puisque Veo 3 est capable de générer du son de manière dynamique pour une vidéo, de la musique voire des dialogues ! Une première. Par exemple, une vidéo dans une forêt bénéficiera d’un bruit de fond en adéquation. Pour illustrer son propos, Google a présenté deux courtes séquences. La première est un film d’animation avec une chouette qui vole dans une forêt avant de parler à un blaireau. La deuxième est encore plus folle, puisqu’elle imite la réalité en montrant un vieux marin sur son bateau devisant sur la puissance de l’océan. Pour cette dernière, on pourrait croire à une scène tirée d’un film. Même le dialogue a été imaginé par l’IA. Fou.

Fou, mais inquiétant. On peut ainsi se poser la question de l’avenir des artistes, des studios d’animation voire de la quantité d’énergie consommée pour créer ce type de vidéos. Dans tous les cas, il faudra s’adapter à ces nouveaux outils, pour qu’ils deviennent des alliés et non des rivaux. Google Veo 3 est d’ores et déjà disponible pour les abonnés à Google One AI Premium, mais seulement aux Etats-Unis. En plus de ce générateur, Google a donné plus de détails sur Gemini Live, qui permet d’utiliser l’IA via la caméra de son smartphone, et a aussi annoncé une révolution pour son moteur de recherche, qui s’appuiera de plus en plus sur cet outil.