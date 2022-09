La MG4 sera commercialisée à partir de 28 990 euros, sortie prévue dès 2022

Après une sortie remarquée au Royaume-Uni, la MG4 s’apprête à débarquer en France et dans le reste de l’Europe. Concurrente directe de la Volksgwaen ID.3, elle peut se targuer d’afficher un prix d’entrée attractif pour sa gamme, à savoir 29 990 euros. À ce tarif, le conducteur aura un véhicule avec une autonomie de 350 km, rechargeable en un peu plus de 40 minutes.

Plus tôt ce mois-ci, MG a lancé au Royaume-Uni une voiture électrique qui a fait mouche auprès des conducteurs : la sobrement intitulée MG4. Cette dernière en attire plus d’un, qui espère ainsi une sortie dans d’autres contrées. Que les plus hâtifs se rassurent : le véhicule aura bien droit à son lancement français. Si la date exacte n’est encore connue — si ce n’est qu’elle aura bien lieu avant l’année prochaine — MG a d’ores et déjà révélé les prix et les spécificités techniques de son nouveau modèle.

Ce dernier sera ainsi disponible en trois versions : Standard, Confort et Luxe. La première d’entre elles affichera un prix de départ de 28 990 euros, ce qui ne manquera pas de faire des émules parmi les aficionados de la voiture électrique. En effet, comme nous le montre la fiche technique que nous déroulerons plus bas, la MG4 se place en rivale directe de la Volkswagen ID.3 qui, elle, coûte a minima 33 890 euros.

La MG4 s’apprête à faire trembler les géants de l’électrique

De plus, le modèle Standard n’a pas à rougir de son autonomie, puisque sa batterie de 51 kWh permet de rouler pendant 350 km avant qu’une recharge ne soit nécessaire. Les modèles Confort et Luxe, quant à eux, offrent respectivement une autonomie de 450 et 435 km, grâce à leur batterie 64 kWh. Du côté de la recharge, il faudra compter 40 min pour que le modèle Standard passe de 10 à 80 % d’autonomie.

C’est donc légèrement plus que la Volkswagen ID.3, qui prévoit de passer pour sa part sous la barre des 30 minutes dès cette année. Les vers plus haut de gamme font légèrement mieux avec une recharge prenant environ 35 minutes. Pour ce qui est de l’accélération, le modèle Standard atteint les 100 km/h en 7,7 secondes pour une vitesse maximale de 160 kmh/h.

Notons enfin que MG prévoit de lancement également la MG4 dans d’autres pays européens dans les mois à venir, à savoir la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, la Norgève, la Suède et le Danemark. Le constructeur prévoit de proposer 10 modèles de voitures électriques d’ici 2025.