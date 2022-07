Volkswagen a trouvé une façon originale de réutiliser les vieilles batteries d’ID.3

Volkswagen a trouvé une manière originale de réutiliser de vieilles batteries d'ID.3 et d'ID.4. En effet, le constructeur allemand a lancé sur le site de Zwickau le tout premier conteneur de stockage à énergie (PSC) composé de 96 modules cellulaires. Au total, le PSC affiche une capacité de 570 kWh.

Certains acteurs de l'industrie automobile tentent d'innover tant bien que mal dans le domaine de la recharge. Sur le marché, certaines initiatives sortent du lot, comme le groupe Nio qui propose de l'échange et de la location de batteries électriques pour voitures par exemple.

La question de la réutilisation et du recyclage des batteries en fin de vie se retrouve également au centre des démarches. Et justement, Volkswagen a annoncé il y a quelques jours le lancement de la première unité de stockage d'énergie par batterie dans son usine de Zwickau, en Allemagne. Ce conteneur de stockage d'énergie (ou PSC) est composé de 96 modules cellulaires MEB provenant de modèles de pré-production des VW ID.3 et ID.4.

Volkswagen a trouvé le moyen de réutiliser les batteries en fin de vie

“Un cas pratique, rentable et utile pour permettre aux modules cellulaires en fin de vie d'avoir une seconde vie”. Voilà comment Karen Kutzner, directrice générale des finances de Volkswagen Saxe, résume le projet.

En plus d'offrir une capacité nette de 570 kWh, le PCS a l'avantage d'être une infrastructure de charge rapide qui peut être construite n'importe où, même dans des endroits où le réseau électrique affiche de faibles capacités. On pense notamment aux zones résidentielles qui offrent seulement des recharges en courant alternatif de 11 ou 22 kW.

“En tant que grande unité de stockage de batteries, le PSC offre une alternative rentable à un transformateur. Il permet de fournir de grandes quantités d'énergie en pue de temps sans surcharger le réseau électrique. Un autre avantage est que le stockage temporaire de l'énergie permet d'éviter les coûts de base élevés qui seraient autrement encourus pendant le fonctionnement en veille, même lorsqu'aucun véhicule n'est en charge”, explique le constructeur.

A lire également : Volkswagen dévoile l’ID. Aero, la berline électrique anti-Tesla Model 3

Jusqu'à 8 voitures en simultanée

La marque précise que ce PCS est composé de quatre stations de charge d'une puissance de 150 kW chacune, qui peuvent également être divisées en deux puissances de 75 kW. En d'autres termes, cela signifie que jusqu'à 8 véhicules peuvent être rechargés en même temps sur un seul et même PSC. Concernant l'électricité, elle provient entre autres d'une installation photovoltaïque adjacente. De fait, tous les véhicules sont rechargés via une énergie 100% renouvelable.

D'ici la fin d'année, Volkswagen compte rajouter trois PCS supplémentaires sur le terrain de l'usine. Impossible de savoir à l'heure actuelle si le constructeur compte démocratiser cette technologie prometteuse.