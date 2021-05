La map de GTA 6 fuite, Amazon bannit Aukey, Venom 2 dévoile son trailer, le récap de la semaine

Une nouvelle fuite de la map de GTA 6 confirme un retour à Vice City, Amazon met de côté Aukey à cause des faux avis, Venom 2 a enfin droit son premier trailer… bienvenue dans le récap de la semaine !

Les questions se sont bousculées cette semaine. Des révélations comme celle d’un bout de la map de GTA 6 ont remis sur le devant de la scène l’éventuel retour de Vice City dans la saga. Une vidéo d’un smartphone Redmi tournant sur HarmonyOS a mis en péril la promesse de Xiaomi de ne pas abandonner Android. Amazon, de son côté, cherche la bonne méthode pour lutter contre les faux avis sur sa plateforme, et a pour cela puni Aukey, l’un de ses revendeurs les plus populaires. Quelques certitudes subsistent néanmoins, grâce au premier trailer de Venom 2 dévoilé par Marvel, mais aussi l’arrivée de Starlink en France, accompagné de package tarifaire pour le moins imposant.

Aukey paye le prix de ses pratiques douteuses

Aukey n’a désormais plus le droit de vendre ses produits sur Amazon. Le fournisseur avait pour habitude d’embaucher des personnes chargées de laisser de faux avis sur ses appareils. Ces derniers devaient, quelques jours après leur achat, rédiger un commentaire factice sur la marketplace et pouvaient ensuite garder le produit en guise de paiement. Pour éviter de se faire prendre la main dans le sac, Aukey demandait à ses « fans » d’attendre 5 à 7 jours avant de publier leur avis. Une précaution trop faible, semble-t-il puisqu’Amazon a décidé de bannir le fournisseur de ses rayons. « Nous avons des politiques de longue date pour protéger l’intégrité de notre magasin, y compris l’authenticité des produits, les avis authentiques et les produits répondant aux attentes de nos clients », s’est justifiée la plateforme.

Un nouveau morceau de la map de GTA 6 se révèle

Fake ou pas fake ? Les suspicions demeurent autour des supposées révélations de la map de GTA 6. Alors qu’une première fuite a beaucoup fait réagir le monde du jeu vidéo, un nouveau morceau de ce qui pourrait être l’île du titre est apparu sur 4chan. La photo dévoile la partie sud de la zone, verdoyante et visiblement peu habitée. Comme d’habitude, mieux vaut prendre cette information avec beaucoup de prudence. Rockstar est extrêmement silencieux quant à l’avancée du développement et il semble bien difficile de vérifier la véracité des éléments disponibles à ce jour. Patience, donc.

Starlink dépose ses valises en France

99 €/mois. C’est ce que vous devrez payer si vous décidez de souscrire à l’abonnement Starlink, qui vient tout juste de débarquer en France. À cela s’ajoute le kit à 499 € comprenant le routeur Wi-Fi, l’alimentation, les câbles, la parabole et le trépied de montage. Enfin, n’oubliez pas les 59 € de frais d’expédition et de dossier. Au total, il faudra donc payer 657 € pour profiter de la connexion Internet d’Elon Musk. SpaceX précise que les inscriptions sont ouvertes « à un nombre limité d’utilisateurs par zone de couverture » et que « les commandes seront traitées par ordre d’arrivée, selon le principe du premier arrivé, premier servi ».

Xiaomi va-t-il quitter Android pour HarmonyOS ?

On sait déjà que Huawei fait les yeux doux aux constructeurs chinois avec son nouveau système d'exploitation HarmonyOS. On sait moins, en revanche, quelle est la réponse de ces constructeurs. Bien que quelques marques ont mentionné leur intérêt pour une éventuelle migration, aucun preuve tangible n'est apparue à ce jour. Jusqu'à la parution d'une vidéo montrant un smartphone Redmi tournant visiblement sur le système d'exploitation. À l'allumage, l'écran affiche en effet “Powered by HarmonyOS”. Toutefois, Xiaomi a précédemment assuré que ses smartphones n'abandonneront pas Android de sitôt. Affaire à suivre.

Découvrez le premier trailer de Venom 2

Malgré les critiques plutôt mitigées du premier opus, Marvel a présenté cette semaine Venom 2. L’occasion de découvrir le quotidien d’Eddie Brock et de son parasite extraterrestre, mais également de confirmer la présence de Cletus Kassidy, tueur en série bien connu des amateurs des comics Spider-Man. Ce dernier rentrera en contact avec un autre symbiote alien pour devenir Carnage, ennemi juré de Venom. Au casting, on retrouve bien entendu Tom Hardy accompagné de Michelle Williams et Reid Scott. Woody Harrelson incarnera Carnage, tandis que Naomie Harris prendra le rôle de Shriek. Rendez-vous en septembre prochain.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, nous le Zenfone 8 ainsi que la réédition de Mass Effect sont passés dans la rédac. Le dernier téléphone d’Asus a de nombreuses qualités : il offre une expérience photo solide, aussi bien sur ses capteurs arrières que selfie, sa batterie fait largement ce qu'on lui demande et l’interface Android est soigneusement travaillée. En revanche, on regrette la très mauvaise gestion de la chaleur et une colorimétrie bien trop contrastée. À partir de 699 €. Le remaster des 3 premiers Mass Effect est quant à lui soigné, avec un réajustement du gameplay qui est le bienvenu. C’est une très belle occasion de se replonger dans la saga culte, même si son prix de 60 € et 70 € peut interpeller face à la faiblesse des améliorations.