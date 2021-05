HarmonyOS : une vidéo suggère que Xiaomi s’apprête à abandonner Android

HarmonyOS, le système d'exploitation maison de Huawei, intéresserait plusieurs constructeurs chinois. D'après une vidéo publiée en ligne, Xiaomi s'apprêterait à abandonner Android pour l'alternative de Huawei. La séquence montre un smartphone tournant sous une version de MIUI basée sur HarmonyOS plutôt que sur Android.

Acculé par les sanctions américaines, Huawei a accéléré le développement de son OS mobile maison, HarmonyOS. Le groupe chinois devrait d'ailleurs déployer la version finale de son interface dans les mois à venir, à commencer par la gamme des P50. Á terre, un total de 42 smartphones Android lancés par Huawei et Honor pourra migrer vers HarmonyOS.

Néanmoins, l'alternative à Android n'est pas réservée aux smartphones signés Huawei. Le groupe chinois a déjà proposé sa solution maison à ses concurrents basés en Chine, dont Vivo, Xiaomi, Oppo et Meizu. Huawei estime que les fabricants ont intérêt à abandonner Android, et s'émanciper de Google, avant de se retrouver dans le viseur des Etats-Unis.

Xiaomi a-t-il développé une version de MIUI basée sur HarmonyOS au lieu d'Android ?

D'après les informations d'un leaker, des marques comme Xiaomi, Oppo et Vivo considèrent HarmonyOS comme une option viable en cas de perte de leur licence Android. Une vidéo mise en ligne par un internaute sur Reddit laisse penser que Xiaomi aurait déjà commencé à développer une version de la surcouche MIUI compatible avec HarmonyOS, rapporte Huawei Central.

Comme Android, HarmonyOS est une solution open source qui permet aux entreprises d'intégrer leurs propres modifications. Sur la vidéo, on aperçoit un smartphone Redmi, filiale de Xiaomi, avec un écran de démarrage annonçant “Powered by HarmonyOS”. Sur les téléphones actuels de la marque, on lit plutôt “Powered by Android”.

On vous invite évidement à prendre cette vidéo avec des pincettes. Il n'est pas impossible que l'internaute à l'origine de la séquence ait simplement personnalisé l'écran de démarrage pour créer le buzz. Du reste, on rappellera que Xiaomi avait déjà officiellement refusé d'abandonner Android pour HarmonyOS l'an dernier. Le fabricant chinois aurait-il fini par changer d'avis après la sanction économique décrétée par Washington en janvier dernier ? On vous en dit plus dès que possible.

Source : Huawei Central