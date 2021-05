Venom 2 : la bande-annonce dévoilée, enfin un vrai Carnage dans un film Marvel !

Sony Pictures présente la première bande-annonce de Venom : Let There Be Carnage. D’une durée de 156 secondes, ce trailer confirme que l’ennemi de Venom et Eddie Brock sera bien le psychopathe Cletus Kassady. Sony confirme également que le film sortira au cinéma le 24 septembre prochain.

Le premier film Venom, produit par Sony Pictures, n’a pas forcément été un grand succès critique. Avec des notes relativement faibles dans la presse spécialisée ou généraliste, les premières aventures cinématographiques d’Eddie Brock sans Spider-Man, n’ont pas séduit. Il y aura pourtant un second film pour l’hôte journaliste et son parasite extraterrestre. Sony Pictures a dévoilé la date de sortie du film. Il s’agit du 24 septembre prochain.

La major en profite également pour diffuser le premier trailer. Une séquence vidéo de 2 minutes et 36 secondes pour refaire connaissance avec les deux protagonistes principaux dont la cohabitation quotidienne ne semble pas très facile. Cette scène du petit déjeuner est un régal (sauf pour celui qui devra passer la serpillère). Les amateurs d’humour second degré vont certainement être servi dans cet opus. Vous pouvez bien évidemment retrouver en fin de cet article la bande-annonce.

Venom 2 sera l'occasion de découvrir Carnage

Le trailer confirme également que l’ennemi principal du film sera Cletus Kassady, tueur en série bien connu des amateurs des comics Spider-Man et Venom. Ce dernier va entrer en contact avec un symbiote alien pour devenir Carnage. Rappelons que Cletus Kassady était visible dans le premier lors de la scène bonus incluse dans le générique. Nous voyons ici Cletus, enfermé à Ravencroft. Il en sortira bien évidemment.

Reste bien évidemment à savoir d’où viennent les symbiotes de Carnage et Shriek. Dans le comics, ce sont des émanations du symbiote de Venom. Dans le premier film, la firme Life Foundation ramène dans sa navette quatre symbiotes. Il y a celui de Venom. Il y avait celui de Riot, mais il a été détruit dans le premier film. Les deux sont laissés pour morts dans le laboratoire en Malaisie. Il pourrait s'agir de ces deux-là. Réponse en septembre prochain.

Côté distribution, Tom Hardy reprendra bien évidemment son rôle d’Eddie Brock. Il sera accompagné de Michelle Williams et Reid Scott, qui reprendront leurs rôles d’Anne Weying et Dan Lewis. Woody Harrelson incarnera Carnage, tandis que Naomie Harris prendra le rôle de Shriek, un autre personnage doté d’un symbiote. Rappelons que Spider-Man rejoint officiellement le Marvel Cinematic Universe. Ce n'est pas encore le cas pour Venom.