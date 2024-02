La Freebox Ultra ne sera pas la seule box de Free avec du WiFi 7 en 2024

La Freebox Pop est sur le point de bénéficier d'une importante mise à niveau avec l'introduction du WiFi 7. Free aligne ses capacités sur les standards les plus récents de la connectivité sans fil et consolide son orientation vers une offre entièrement fibre.

La récente officialisation du WiFi 7 par la WiFi Alliance ouvre la voie à des connexions internet ultra-rapides, avec des débits promis jusqu'à cinq fois plus élevés que le WiFi 6, une avancée majeure pour les technologies sans fil. Free s'empare de cette innovation pour équiper sa Freebox Ultra, offrant ainsi des débits symétriques jusqu'à 8 Gb/s et un accès à une offre riche de contenus et services, positionnant cette box comme une des plus ambitieuses sur le marché français.

Dans cette dynamique d'évolution, la Freebox Pop s'apprête également à recevoir une mise à jour significative avec l'introduction du WiFi 7, à travers un nouveau serveur, le « Server 2024 ». Cette mise à niveau promet non seulement un bond en avant en termes de connectivité, mais également des améliorations matérielles.

La Freebox Pop se met à la page avec le WiFi 7

La Freebox Pop, lancée en 2020, s'apprête à connaître une importante mise à jour avec l'intégration du WiFi 7, suivant ainsi les pas de la récente Freebox Ultra. Selon les informations divulguées par Tiino-X83 sur X, Free prévoit de lancer un nouveau serveur, le « Server 2024 », doté de cette technologie avancée, mais sans la bande des 6 GHz, et qui sera exclusivement disponible pour les connexions en fibre optique.

De plus, ce nouveau serveur introduira des fonctionnalités pratiques telles que la possibilité de fixation murale et un répétiteur WiFi 7 pour étendre la couverture réseau dans le domicile. Des améliorations matérielles sont également au programme, avec l'ajout d'un bouton Marche/Arrêt et d'un port USB-C 3.0 pour des transferts de données plus rapides.

Cependant, cette évolution marquera la disparition du port RJ11, confirmant ainsi la transition de la Freebox Pop vers une offre purement fibre, excluant de fait les abonnés ADSL. La date de lancement de cette nouvelle box reste à préciser, mais les documents déjà disponibles suggèrent une annonce imminente. Reste à savoir si Free maintiendra le tarif actuel de la Pop malgré ces enrichissements.