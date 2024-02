Free vient de revoir son offre Série Free, en réponse aux nouvelles offres 100 Go de SFR et B&You. Si le prix baisse, c'est aussi le cas de la quantité de data malheureusement.

Depuis ces dernières semaines, les opérateurs se sont menés une concurrence acharnée sur un segment extrêmement porteur du marché mobile : les forfaits 5G dotés de 100 Go de data. Bouygues et SFR ont notamment frappé fort avec leurs nouvelles offres respectives.

Ainsi, Bouygues vient de lancer le forfait B&You Sensation 100 Go à 15,99 €/mois ou 10,99 €/mois si vous êtes déjà client Internet chez l'opérateur (durant les 6 premiers mois du moins).

De son côté, SFR a présenté une formule plus ou moins similaire avec son forfait 100 Go 5G facturé à 15,99 €/mois pendant six mois (30,99 €/mois ensuite). Là où le carré rouge marque sa différence avec son concurrent, c'est que l'offre est sans engagement (contre 24 mois chez Bouygues). Quant aux clients Box, ils peuvent bénéficier d'un tarif réduit à hauteur de 10,99 €/mois pendant 6 mois.

Free revoit son offre Série Free pour contrer Bouygues et SFR

Vous l'aurez compris, il était donc urgent pour Free de réagir face aux nouvelles offres de ses principaux adversaire. C'est ce qu'a fait le trublion du net ce 7 février en dévoilant une nouvelle offre Série Free. Pour résumer les modifications apportées par l'opérateur, le prix baisse, mais l'enveloppe de data aussi.

En effet, proposant jusqu'alors 140 Go de données mobiles pour 12,99 €/mois pendant un an, l'offre Série Free dispose aujourd'hui de 110 Go de data contre 10,99 €/mois. Ici encore, ce tarif avantageux ne sera valable qu'un an, les utilisateurs passant ensuite directement sur un forfait Free 5G à 19,99 €/mois. Précisons que la formule Série Free 110 Go inclut toujours les appels et SMS/MMS illimités, ainsi que 18 Go de roaming en 4G depuis l'Europe et les DOM-TOM.

La claque à la concurrence de Free avec la Freebox Ultra

Pour rappel, Free a mis à mal la concurrence avec la présentation ce 30 janvier 2024 de la Freebox Ultra. Cette nouvelle box a pour particularité d'être la première du marché à embarquer une compatibilité Wi-Fi 7. D'après les dires de l'opérateur, la prise en charge la dernière norme lui permettra de proposer jusqu'à 8 Gbit/s de débit descendant et montant !

Et comme si cela ne suffisait pas, l'opérateur inclut avec sa box internet une offre divertissement plutôt généreuse composée notamment de 280 chaînes de TV, mais l'accès à Canal+ la chaîne live, Netflix, Disney+, Universal+ et Amazon Prime Video. Le tout pour 49,99 €/mois la 1re année. Autant dire que la formule a de quoi attirer les consommateurs, et faire trembler les autres opérateurs.