Android Auto : comment contourner le bug énervant qui bloque l’écran

Android Auto profite de nombreuses nouveautés poussées par Google. Mais, sa récente mise à jour, appelée Coolwalk, est victime d’un bug frustrant. Heureusement, il existe une astuce pour contourner ce problème et profiter pleinement du système embarqué. On vous explique tout.

Android Auto, depuis son lancement en 2014, a considérablement amélioré l’interactivité des voitures en intégrant les fonctionnalités clés des smartphones compatibles dans leurs systèmes d'infodivertissement. La nouvelle version dénommée Coolwalk est sortie en 2023. Elle apporte un nouvel écran d’accueil personnalisable, une nouvelle interface utilisateur plus intuitive et de nouvelles fonctionnalités pratiques telles que le contrôle vocal des applications et le partage des informations de voyage. Toutefois elle est victime d’un bug majeur. Celui-ci affecte la barre des applications en bas de l'écran, élément essentiel pour naviguer entre les applications, telles que Google Maps ou Spotify.

Ce problème est similaire au précédent bug de Waze qui faisait suite à la mise à jour Coolwalk. Se manifestant par un plantage d’une partie de l'écran, il empêche l’utilisateur de changer d'application. Aucune solution officielle n'a été fournie par Google, malgré les nombreuses plaintes sur les forums et les réseaux sociaux. La suppression du cache ou la réinstallation des applications se sont avérées inefficaces.

La solution pour résoudre le bug d’Android Auto

Face à ce problème persistant, un utilisateur a posté une solution sur les forums de Google. Voici la procédure à suivre :

Ouvrez les “Paramètres” sur votre smartphone Faites défiler vers le bas jusqu'à trouver l'option “améliorations visuelles“. Dans cette option, cherchez les deux fonctions “Supprimer les animations” et “Réduire la transparence et le flou” Désactivez ces deux fonctions en déplaçant les curseurs correspondants vers la gauche. Connectez votre téléphone à votre véhicule Lancez Android Auto pour vérifier si le bug est résolu.

>Notez que cette solution a fonctionné pour certains utilisateurs, mais elle n'est pas garantie pour tous. En attendant une mise à jour officielle de Google, cette solution offre un soulagement temporaire aux conducteurs affectés par ce bug.

Cette situation met en évidence l'importance de la communauté dans la résolution de problèmes techniques. Elle démontre aussi la nécessité pour les développeurs de logiciels de rester attentifs aux retours des utilisateurs, en particulier dans un domaine aussi dynamique que celui des technologies automobiles.

Source : Suport Google