65% des jeunes consultent leur smartphone au volant malgré les dangers

Alors que l’on connaît depuis des années les dangers de l’utilisation du smartphone au volant, une grande majorité des plus jeunes n’hésite pas à le consulter tout en étant sur la route. Selon une enquête de la Macif, ils sont 65 % à admettre sortir régulièrement leur téléphone lorsqu’ils conduisent. Un signe évident d’addiction, selon les experts.

Inutile de faire l’autruche : malgré les risques (et l’interdiction), nombre d’automobilistes consultent régulièrement leur smartphone en étant volant. En moyenne, ces derniers vont même le toucher 41 fois en une heure. Les populations les plus jeunes étant les plus consommatrices de cet appareil, celles-ci sont particulièrement promptes à sortir leur smartphone durant la conduite.

En effet, selon le baromètre des addictions de la Macif, 65 % des Français entre 16 et 30 ans admettent avoir déjà utilisé leur smartphone tout en conduisant une voiture, une moto, un scooter ou un vélo. Les usages sont multiples : passer un appel bien sûr, mais aussi envoyer et lire un message, consulter les réseaux sociaux, participer à une réunion pour le travail et même regarder un film ou une série et jouer à des jeux.

Sur le même sujet — Téléphone au volant : ce radar infaillible risque tôt ou tard de débarquer en France

La majorité des jeunes consultent régulièrement leur smartphone au volant

En outre, les hommes sont plus enclins (70 %) à sortir leur téléphone lors de la conduite que les femmes (61 %). « C’est mieux sans les mains parce qu’on peut regarder la route en même temps que le message. On peut se redresser. C’est aussi une affaire d’habitude, je pense », explique ainsi Mathieu, cycliste d’une trentaine d’années, à nos confrères de BFM TV, même s’il concède qu’il ” ne vaut mieux pas le faire au milieu de plein de voitures mais ça se fait ».

Pour Lilâ Le Bas, présidente de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), « il y a une vraie addiction aux écrans, c’est ce que montre cette troisième édition du baromètre. On voit que c’est des comportements largement répandus ». Selon elle, « plus on adopte les bons comportements jeune, plus on les garde dans la durée ». Rappelons que tout conducteur utilisant son smartphone au volant risque la suspension de son permis.

Source : Macif