Windows 10 est encore installé sur près de la moitié des PC du monde alors qu’il ne lui reste plus qu’un mois à vivre

Le 14 octobre prochain, Microsoft cessera officiellement de déployer des mises à jour pour Windows 10, le rendant officiellement obsolète. Pour autant, cela n'empêche visiblement un grand nombre d'utilisateurs de refuse de passer sur Windows 11. Ils étaient encore 45% au mois d'août utiliser le système d'exploitation.

Votre PC est toujours sur Windows 10 ? On a une bonne et mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que le support arrive très bientôt à sa fin. Le 14 octobre prochain, le système d'exploitation, parmi les plus populaires de l'histoire de Microsoft, ne recevra plus de mises à jour. Autrement dit, plus de correctifs de sécurité le protégeant contre le piratage et autres joyeusetés, et donc, le voilà parfaitement obsolète.

La bonne nouvelle, c'est que vous êtes loin d'être seul. En effet, si l'on en croit les données de StatCounter, plus de 45% des utilisateurs se trouvent toujours sur Windows 10, quand même le système d'exploitation vit ses derniers jours. C'est certes moins que Windows 11 qui, après des années de service, a enfin pris la première place du podium avec 49% d'utilisateurs actifs. Reste que 5 ans après le lancement de ce dernier, Microsoft peine encore et toujours à convaincre ses utilisateurs de faire la bascule.

Les utilisateurs refusent jusqu'au bout de laisser tomber Windows 10

On ne vas pas réinventer la roue, les raisons de cette réticence sont encore et toujours les mêmes. On a, d'une part, les restrictions matérielles – la fameuse puce TPM 2.0 – auxquelles nombre d'utilisateurs refusent de se soumettre. Comptons également les entreprises, largement représentées dans les chiffres d'adoption de l'OS, nombreuses également à considérer que les maigres améliorations de Windows 11 ne valent pas le coup de payer la transition – au détriment de la sécurité de leurs données, donc.

Reste que l'horloge continue de tourner et la compte à rebours approche dangereusement de la fin. Cet été, Microsoft a bel et bien ouvert les inscriptions à son programme ESU, qui permet d'obtenir un an de mises à jour supplémentaires moyennant quelques deniers. Mais gageons que beaucoup d'utilisateurs et professionnels ne prendront pas cette peine. Résultat : certains n'hésitent pas à se tourner vers la justice pour faire pression à la firme de Redmond, espérant un report de la date butoir.

