La Carte Fnac+ est à petit prix pour les French Days 2021

Habituellement proposée à 14,99 € à l'année, la carte Fnac+ est moins chère pendant les French Days de l'automne. Il est ainsi possible de l'acheter à 4,99 €, ce jusqu'au lundi 27 septembre 2021.

Si vous faites régulièrement des achats du coté des enseignes de la Fnac Darty, le bon plan qui suit pourrait vous intéresser. A l'image de Cdiscount et son programme CDAV, Amazon et son abonnement Prime, Fnac Darty propose une carte Fnac+. Elle permet à ses détenteurs de bénéficier de nombreux avantages tout au long de l'année. Dans le cadre des French Days, elle passe à 4,99 € pour un an.

L'offre de première année ne peut pas bénéficier aux personnes ayant eu un abonnement, ou un essai Fnac+, dans les 12 derniers mois. Ce bon plan est valable jusqu'au 27 septembre 2021 pour toute nouvelle souscription ou renouvellement à la Carte Fnac+ sur fnac.com et dans les magasins Fnac participants à l’opération. La carte Fnac+ est à 4,99€ pour un an pour tous les nouveaux adhérents, pour tous les adhérents Fnac en cours de validité ou les clients Fnac+ en période de renouvellement.

Parmi les avantages que la carte Fnac+ offre à ses adhérents, on compte la livraison gratuite à domicile en illimité chez Fnac / Darty, de nombreux avantages adhérents (Opérations cartes cadeaux, prix exclusifs …), le passage en caisses prioritaires en magasin (très utile à Noël), des euros cumulés valables chez Fnac et Darty ainsi que Deezer premium offert pendant 4 mois et un accès gratuit à ePresse.fr.