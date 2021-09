French Days Fnac Darty 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Les French Days 2021 de la rentrée sont lancés chez Fnac Darty. A partir du vendredi 24 jusqu'au lundi 27 septembre, les deux enseignes proposent des bons plans sur des milliers de références high-tech. Tablettes, smartphones, objets connectés, il y en a pour toutes les bourses et tous les goûts. Pour cette édition automnale, nous avons sélectionné pour vous le top des offres French Days Fnac / Darty 2021.

Fnac Darty, deux des 6 enseignes fondatrices des French Days reviennent pour la quatrième année consécutive avec des bons plans et promos dignes d'un Black Friday. Cette sélection de bons plans French Days sera régulièrement mise à jour avec les nouvelles offres qui apparaissent au fur et à mesure du déroulement de l'évènement. Si un bon plan a expiré, n'hésitez pas à nous le faire remarquer dans les commentaires afin que nous le remplacions par un nouveau.

Le top des offres high-tech French Days 2021 Fnac Darty

Écouteurs intra-auriculaires sans fil JBL Tune 225 à 69,99 €

CLIQUEZ ICI POUR LES ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR LES ACHETER SUR LA FNAC

Proposés habituellement à 129,99 €, les écouteur intra-auriculaires sans fil True Wireless JBL Tune font l'objet d'une réduction de près de 50 % pour les French Days Fnac. Si vous souhaitez vous en équiper, vous pouvez le faire à moindre coup, pour 69,99 €. Ils sont disponible en coloris noir ou orange. Un bon plan qui donne le ton pour ces 4 jours de promotions exceptionnelles.

Ces écouteurs True Wireless offrent une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 25 heures. Ils vous permettent d’écouter votre musique mais aussi de répondre à vos appels en toute facilité. Ils sont livrés dans leur boitier de recharge Ghost Edition qui propose un design transparent du plus bel effet et vous permet d'accéder rapidement à vos écouteurs.

Stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 à 79,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Pour les French Days 2021 de la rentrée, le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 passe à 79,99 € au lieu de 109,99 € en moyenne ! Darty et la Fnac le proposent donc au meilleur prix du moment. Le DJI Osmo Mobile 3 dispose d'un design pensé pour une prise en main optimale.

Très léger, il ne pèse que 405 grammes et peut être utiliser des heures entières (15 heures d'autonomie) grâce à sa batterie d'une capacité de 405 mAh. Il est équipé d'un port USB -A et d'un port USB Type C pour la recharge. Il peut également être utilisé pour recharger votre smartphone puisqu'il fait aussi office de batterie externe.

Samsung Galaxy Watch Active à 129,99 €

CIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Si vous souhaitez vous équiper d'une montre connectée pour ces French Days, le modèle de Samsung, la Galaxy Watch Active boitier de 40mm fait l'objet d'une réduction de 50 € du coté de la Fnac. Son prix passe ainsi à 129,99 € au lieu de 179,99 €. Plutôt une belle affaire donc.

La Galaxy Watch Active intègre un GPS et est étanche jusqu'à 50 mètres. Elle est équipe d'une détection automatique de mouvement et intègre 6 activités, comme la marche et la course à pied. Ces dernières sont automatiquement reconnues pour vous permettre d'être totalement concentré dans votre effort.

Xiaomi Mi 11 Lite à 319 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11 LITE SUR LA FNAC

La version Lite du haut de gamme Xiaomi de cette profite aussi d'une belle réduction dans le cadre des French Days 2021 Fnac. Facturé 349 € habituellement, son tarif chute à 319 €. Une petite réduction de 30 euros, toujours bonne à prendre.

Les caractéristiques du Mi 11 Lite en font un bon milieu de gamme récent qui tiendra la route dans quasiment toutes les situations. Il dispose d'un SoC Snapdragon 732G accompagné de par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Pour les photos, on retrouve un triple capteur dont un module principal de 64 MP et un capteur grand angle de 8 MP. Le Xiaomi Mi 11 Lite dispose d'une batterie de 4250 mAh. Et là encore vous avez une compatibilité avec la recharge rapide de 33W.

Barre de son LG SN10Y à 499,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

On continue notre sélection des meilleurs bons plans French Days Darty 2021 avec la barre de son LG SN10Y qui passe sous la barre des 500 € à très exactement 499,99 €. Lancée à au prix fort de 999,99 €, elle a entre temps vu son prix chuter à 579,99 €. Grâce à cette vente flash proposée pendant les French Days, elle voit son nouveau prix de 579,99 € chuter à 499,99 €. Une réduction de 80 € non négligeable qui permet de faire une belle économie sur ce modèle considéré haut de gamme.

On retrouve un système son à 7.1.2 canaux d'une puissance de totale de 570 W avec caisson puissant sans fil inclus, un son immersif et réaliste 3D (Dolby Atmos & DTS:X). et l’audio haute-résolution qui délivre un son plus précis et une expérience d’écoute plus agréable. de la partie également, l'Assistant Google & Chromecast intégrés.

Vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Compact à 499,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Belle réduction de 100 euros sur le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Compact proposée par la Fnac et Darty dans le cadre des French Days 2021. alors qu'il faut généralement débourser 599,99 € pour s'en équiper, durant les French Days, il passe à 499,99 €.

Concernant ses caractéristiques techniques, le Xiaomi Mi Smart Compact offre une qualité vidéo Full HD (1080p), tourne sous le système d'exploitation Android TV 9.0 qui fournit un contenu et des applications riches pour vos besoins quotidiens. On retrouve aussi l'assistant vocal Google intégré ainsi qu'un réglage automatique de la mise au point et la correction de la distorsion trapézoïdale qui permet de configurer facilement le vidéoprojecteur.

Tablette tactile Lenovo Tab P11 Pro à 599,99 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

100 euros de réduction sur la tablette Lenovo P11 Pro qui passe de 699,99 € à 599,99 € à l'occasion des French Days 2021 Fnac Darty. Concernant sa fiche technique, on retrouve un superbe écran OLED 11,5″ 2K (2 560 x 1 600) compatible avec la technologie d'amélioration de l'image Dolby Vision.

D'un poids de 485 grammes et des dimensions de ‎26.4 x 0.6 x 17.1 centimètres, la Lenovo P11 Pro est conçue dans un boîtier monocoque ultra-mince en alliage d’aluminium de 5,8 mm d’épaisseur, elle est également équipée de la certification TÜV Rheinland Eye Comfort, qui permet d'éviter la fatigue oculaire lors de vos visionnages marathons. Sous le capot, c'est le processeur Qualcomm Snapdragon 730G épaulé par 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage interne que l'on retrouve. Enfin, elle tourne sous Android 10 et le clavier ainsi que le stylet sont vendus séparément.

TV OLED LG OLED48A1 (121 cm) à 899 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV OLED LG OLED48A1 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV OLED LG OLED48A1 SUR LA FNAC

Si pour les French Days vous envisagez de vous équiper d'une TV OLED sous la barre des 1 000 euros, vous pouvez le faire grâce à cette offre proposée par Darty Fnac. Le modèle 2021 LG OLED48A1. Ainsi, fait l'objet d'une réduction de 100 euros. Son prix passe ainsi de 999 € à 899 €. TV 4K d'une diagonale de 48 pouces, embarque les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision IQ ainsi que le nouveau processeur Alpha 7 de 4ème génération.

On retrouve également trois ports HDMI 2.0 et deux ports USB en plus du Bluetooth, Wifi et une entrée RJ45. Connecté, cette TV tourne sous le système propriétaire webOS 6.0 qui offre une expérience de navigation totalement optimisée. Fluide, rapide et puissant, tout devient plus pratique grâce à webOS. Accédez à tous vos contenus avec les applications comme Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten, RMC Sport, Disney +, Apple TV, Molotov.

TV QLED Samsung The Frame QE55LS03A (139cm) à 1199 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Si c'est une TV qui vous fait envie pour ces French Days de la rentrée 2021, quelques modèles sont également en promo. Parmi les promotions qui ont attiré notre attention, il y a cette TV QLED Samsung The Frame QE55LS03A proposée à 1 199 € au lieu de 1 499 €.

Sorti en 2021, le QE55LS03A embarque 4 ports HDMI dont un certifié 2.1 (idéal pour profiter des fonctionnalités avancés proposées sur les dernières consoles nouvelle génération comme la PS5 ou la Xbox Series X) ainsi que deux ports USB. Il dispose d'un fréquence de balayage de 120 Hz, une puissance sonore de 40 Watt répartis sur deux canaux. Une Smart TV complète qui peut également se transformer en tableau lorsque vous ne l'utiliser pas.

TV LG OLED 55C1 à 1399 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Enfin, pour conclure notre sélection des meilleures offre Fnac Darty des French Days 2021, on termine avec le dernier modèle OLED C1 de LG qui passe à 1399,99 € dans sa diagonale 55 pouces au lieu de 1599 € en moyenne. Pour son achat, la Fnac et Darty vous offre les écouteurs LG FN6. L'offre se déclenche dans votre panier dès l'ajout des deux produits.

Ce modèle est idéal pour les personnes qui sont à la recherche d'une TV compatible avec les nouvelles fonctionnalités des consoles next gen telles que la PS5 ou la Xbox Series X, notamment grâce à la présence de ses 4 ports HDMI certifiés 2.1 et sa dalle à fréquence de balayage de 100 Hz. De la partie également, les technologie Dolby Atmos et Dolby Vision, très appréciées des cinéphiles.