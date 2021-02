Google déploie la bêta d’Android 12, le Fisc peut désormais surveiller votre activité sur les réseaux sociaux, deux tiers des mails contiennent des pixels espions, voici le récap de la semaine !

L’ère de la vie publique sur Internet atteint son apogée. Entre les marques qui (ab) usent des pixels espions pour récolter les données personnelles de leurs utilisateurs, et le Fisc qui s’apprête à épier les réseaux sociaux à la recherche de fausses déclarations de revenus, nombreux sont ceux qui peuvent avoir accès à des informations autrefois jugées privées. Deux autres nouvelles risquent également de ne pas faire que des heureux : deux plateformes IPTV vont devoir se passer des services de Cloudflare, tandis que Nvidia a décidé de limiter les performances de ses RTX 3060. Heureusement, le bêta d’Android 12 est disponible.

2 mails sur 3 sont infestés de pixels espions

D’après une étude commandée pour la BBC, une majorité de grandes entreprises utilisent les pixels espions pour traquer les utilisateurs. British Airways, Vodafone, HSBC, Marks & Spencer, Tesco… elles intègrent toutes ce dispositif à leurs newsletters pour obtenir des informations sur leurs cibles. En théorie, les marques doivent impérativement informer le destinataire de la présence de ce pixel. Bien évidemment, il est très difficile de vérifier l’application de cette règle. Si vous souhaitez vous protéger contre cette pratique, des plug-ins gratuits existent pour les logiciels de messagerie. Vous pouvez également configurer votre boîte mail pour n’afficher que le texte, sans les images.

Cloudflare sommé de bloquer deux plateformes IPTV

Il y a quelques semaines, la justice française a ordonné le blocage de 8 sites IPTV illégaux. C’est désormais au tour de l’Italie de prendre le problème à bras le corps. Cloudflare, l’un des CDN les plus populaires au monde, s’est vu obligé de couper ses services pour deux plateformes très actives, « IPTV THE BEST » et « ENERGY IPTV ». L’entreprise a bien tenté de se défendre, sans succès. La juridiction a répondu que « il est en effet confirmé que Cloudflare effectue des opérations de support et d’optimisation aux sites concernés, ce qui améliore la visibilité et la publicité de ces services illégaux ». Le streaming illégal pesant 2 milliards d’euros dans le monde, on peut s’attendre à d’autres sanctions de ce type prochainement.

Nvidia réduit les performances des RTX 3060, pour la bonne raison ?

La question se pose au vu de la pénurie qui semble s’éterniser depuis le lancement des cartes graphiques. La faute de la pandémie de COVID-19 bien sûr, la faute à la forte demande aussi, mais également la faute aux mineurs de cryptomonnaies. En effet, ces derniers n’hésitent pas à dévaliser les boutiques pour se procurer des dizaines de modèles dont le seul but sera de miner, laissant ainsi les joueurs les mains vides. Or, Nvidia construit avant tout ses GPU pour les joueurs. Pour éviter que les mineurs récupèrent toutes les Geforce RTX, la firme a décidé de réduire de 50 % le hashrate. En parallèle, l’entreprise lance également une nouvelle gamme baptisée CMP (Cryptocurrency Mining Processor). Avec un hashrate allant de 26 à 86 MH/s, elles sont spécialement conçues pour le minage de cryptomonnaies.

Pour vérifier votre déclaration de revenus, le fisc va passer par Facebook

Voilà plus d’un an que le Conseil Constitutionnel a validé la surveillance des réseaux sociaux par le Fisc. L’organisme est désormais prêt à lancer un test à grande ampleur de son intelligence artificielle, qui devrait commencer d’ici quelques semaines. Cette surveillance concernera les photos et contenus accessibles publiquement sur des plateformes comme Facebook, Instagram, Leboncoin, Airbnb ou encore eBay. Vos messages ne seront pas épiés, mais des agents pourront ordonner un redressement fiscal en cas de preuve tangible de mensonge sur votre déclaration. Les données seront conservées pendant 30 jours, un an en cas de procédure. Depuis sa révélation, le dispositif n’a manqué d’être taxé de liberticide par certains.

La bêta d’Android 12 est disponible

Google a mis en ligne la première version bêta pour les développeurs d’Android 12. Pour le moment, celle-ci est réservée aux Pixel, mais d’autres smartphones seront bientôt ajoutés à la liste. Puisqu’il s’agit de la bêta destinée aux développeurs, elle est donc appelée à subir quelques modifications avant le lancement de version publique. Pour installer la mise à jour, il suffit de suivre notre guide ci-dessous. On vous conseille tout de même de sauvegarder les données de votre smartphone, celle-ci pouvant se révéler très instable. On remarque déjà une meilleure efficacité des mises à jour de sécurité, de l’audio spatialisé et des retours haptiques. N’hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires !

Notre test de la semaine

Si l’on n’a qu’un appareil à vous présenter cette semaine, c’est que le smartphone Lidl a bien failli avoir raison des nerfs de notre testeur. Difficile en effet de trouver la moindre qualité au Gigaset, si ce n’est peut-être son prix de 70 €. Ce dernier est malheureusement sans doute la cause d’un bon nombre de problèmes, entre la médiocrité de l’écran et son design plus que daté. Tout cela est sans parler son appareil photo de 8 mégapixels seulement, ni même de ses ralentissements constants qui empêche carrément son utilisation. Alors que des constructeurs parviennent à proposer des smartphones plus que corrects à moins de 200 €, on ne peut que vous conseiller de rester éloigné de la dernière création de Lidl.