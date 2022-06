La balance connectée Xiaomi Mi Body Scale 2 est à moitié prix pour les soldes

Si vous recherchez une balance connectée polyvalente et pas cher, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est à moitié prix pendant les soldes chez Cdiscount. Vous pouvez l'acquérir en ce moment pour moins de 15 €, et ce, alors qu'elle coûte entre 30 € et 40 € en temps normal.

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR CDISCOUNT

Les pèse-personnes traditionnels fournissent des données très limitées sur votre corps, si ce n'est votre poids actuel. Une balance connectée par contre vous affichera une myriade d'informations pratiques. C'est le cas du Xiaomi Mi Body Composition Scale de 2e génération, l'une des balances connectées les plus populaires du marché.

Elle l'est à cause de son excellent rapport qualité-prix. Et pendant les soldes d'été 2022 sur Cdiscount, il est possible de l'acheter encore moins cher. Le site le propose en effet à 14,99 € alors qu'elle coûte entre 30 et 40 € chez la concurrence.

Disponible dans un coloris blanc, la Mi Body Composition Scale 2 de Xiaomi vous permet de suivre des données telles que votre indice de masse grasse (IMG), votre indice de masse corporelle (IMC), la masse musculaire, la masse osseuse, ou encore votre âge métabolique. Sans oublier bien sûr votre poids. Vous pouvez également peser des objets à partir de 100 g.

Cette balance connectée se relie à votre smartphone via une liaison Bluetooth pour y afficher toutes les données nécessaires en temps réel. Avec des graphiques pour suivre leur évolution. Vous pouvez par ailleurs configurer jusqu'à 16 profils différents sur la même balance.