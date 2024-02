La 6G est déjà en marche, le premier satellite vient d’être lancé

Marquant une avancée significative dans la recherche sur les télécommunications, la Chine a mis en orbite le premier satellite au monde destiné à tester la technologie 6G, promettant des vitesses et une connectivité révolutionnaires pour l'avenir.

L'engouement pour la 6G se manifeste déjà clairement à travers le globe, avec la France intégrant cette future technologie dans son agenda national via un plan d'investissements, et l'Asie, où des prouesses comme celle de la Chine, ayant atteint 100 Gb/s, définissent les prémices d'une révolution dans les télécommunications. Cette anticipation précoce, couplée aux ambitions de la Corée du Sud de déployer son réseau d'ici 2028, montre une volonté mondiale de franchir les prochaines frontières numériques.

Les promesses de la 6G, de vitesses allant jusqu'à 1 Tbps et d'une latence réduite à la microseconde, ouvrent un champ d'applications futuristes dans divers secteurs. Les initiatives telles que celles de la Next Gen Mobile Networks Alliance visent à harmoniser les efforts mondiaux pour cette transition. Les récents succès en Chine, utilisant des fréquences de 1 THz pour des débits exceptionnels, illustrent les avancées techniques en cours. Cependant, des problèmes comme la transmission à travers les éléments naturels nécessitent encore de nouvelles solutions pour concrétiser la vision complète de cette norme.

La Chine lance le tout premier satellite expérimental 6G

China Mobile, l'entreprise à l'origine du lancement du premier satellite 6G, est l'un des principaux opérateurs de télécommunications en Chine. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l'Académie chinoise des sciences, plus précisément avec son Innovation Academy for Microsatellites. Ce satellite expérimental, placé en orbite basse, est équipé pour explorer l'architecture de cette nouvelle norme, visant des débits et une réactivité sans précédent. Avec une hauteur orbitale d'environ 500 kilomètres, il offre des avantages tels que la faible latence et une transmission de données à grande vitesse, essentiels pour les futurs réseaux intégrés espace-terre. Ce projet pilote sert de banc d'essai pour des technologies novatrices, notamment dans la gestion flexible des fonctions du réseau central et l'automatisation des opérations en orbite, augmentant ainsi l'efficacité et la fiabilité des communications spatiales.

Les implications de la 6G, que la Chine espère commercialiser d'ici 2030, s'étendent bien au-delà de la simple amélioration de la connectivité mobile. Elles envisagent des cas d'utilisation futuristes comme la santé de précision, l'agriculture intelligente, et la réalité étendue multisensorielle, transformant radicalement divers secteurs. Avec la mise en place prévue de ces standards d'ici 2025, ce satellite marque le début d'une ère où la communication instantanée omniprésente et l'intelligence ambiante deviendront la norme, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'innovation et la connectivité globale.

