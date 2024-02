Fibre optique : n’acceptez jamais un contrôle de votre réseau à domicile, c’est une arnaque

Cette semaine, plusieurs habitants de Sévérac d’Aveyron ont reçu l’étrange visite de personne se faisant passer pour des techniciens fibre. Celles-ci prétendaient alors vouloir contrôler le réseau de l’habitation. Attention : il s’agit d’une arnaque.

La fibre optique est devenue un tel enjeu pour les ménages français qu’il est parfois difficile de ne pas tomber dans le panneau de certaines arnaques. Des escrocs se font régulièrement passer pour les opérateurs, arguant qu’il faut à tout prix payer ceci ou cela pour maintenir son réseau ou profiter d’une meilleure connexion. Bref, les excuses ne manquent pas pour piéger les consommateurs et les habitants de Sévérac d’Aveyron en ont récemment fait les frais.

Cette semaine, les habitants de cette petite commune d’Occitanie ont tour à tour reçu la visite de personnes se faisant passer pour des techniques fibre. Ces dernières ont prétendu vouloir réaliser des contrôles sur le réseau des habitants. Problème : la mairie n’a mandaté personne pour effectuer ces contrôles. Ces démarcheurs souhaitaient uniquement avoir accès au domicile de leurs cibles. La mairie a immédiatement sonné l’alerte sur sa page Facebook.

Gare à ces faux techniciens fibre qui veulent « contrôler votre réseau »

« Ils sont passés chez nous hier et oui, ils ont dit qu’ils étaient mandatés par la mairie », témoigne une habitante en commentaire de la publication Facebook. Par ailleurs, comme le précise très bien un employé d’Orange localisé en Aveyron, « aucun contrôle de réseau fibre n’est organisé chez les particuliers. Cela ne sert à rien [puisque] le raccordement se fait logement par logement, et après avoir passé commande auprès d’un opérateur commercial ».

Autrement dit, jamais aucun technicien ne viendra sonner à votre porte pour vérifier la qualité de votre réseau fibre. Si vous recevez une visite de ce type, n’acceptez jamais de faire entrer la personne dans votre domicile. Si celle-ci se montre insistante, n’hésitez pas à appeler l’opérateur pour obtenir une confirmation de sa part. Dans les cas les plus sensibles, ne pas hésiter non plus à contacter la gendarmerie locale.