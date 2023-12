Regarder Netflix dans un avion bientôt possible grâce à Starlink ?

Une vidéo récemment publiée sur Twitter a mis en lumière les capacités époustouflantes du réseau Starlink en vol, offrant des vitesses de connexion dépassant 200 Mbps. Cette avancée est-elle en train de transformer l'accès à Internet dans les avions ?

L'innovation continue dans le domaine de la connectivité par satellite. Starlink, le projet ambitieux de SpaceX, a récemment lancé “Starlink Direct to Cell”, visant à fournir un service de messagerie, vocal et de données mobiles sur le réseau LTE partout dans le monde. Les plans de SpaceX pour son FAI satellitaire incluent la possibilité d'envoyer des messages par satellite dès 2024, et d'ajouter des appels vocaux ainsi que la réception de données mobiles en 2025. Ce service promet de fonctionner avec les téléphones LTE existants, sans modification matérielle ou logicielle, grâce à un modem eNodeB avancé agissant comme une tour de téléphonie cellulaire dans l'espace.

Mais, ne peut-on pas aller encore plus loin ? Avec une connexion haut débit depuis un avion, les passagers pourraient profiter d'une connectivité internet continue, leur permettant de regarder des contenus en streaming comme Netflix sur des trajets longs comme Paris-New York. Cela ouvre également la possibilité de surfer sur Internet ou de jouer à des jeux en ligne sans dépendre des services en vol souvent coûteux des compagnies aériennes. Et c’est justement tout l’intérêt d’un accès Internet haut débit par satellite..

Starlink teste une connexion haut débit depuis un avion

Cette initiative a été mise en lumière par une vidéo publiée sur X (que vous pouvez retrouver ci-dessous), montrant un passager en avion se connectant à ce service avec des vitesses impressionnantes. Dans ce document, on peut voir, dans la main d’un utilisateur, un smartphone prêt à être connecté au réseau Starlink. Il démarre ensuite une application qui mesure sa vitesse de connexion internet. Instantanément, elle s'élève et surpasse rapidement 200 Mb/s. Cette démonstration visuelle est saisissante et directe. Elle souligne la facilité d'utilisation et la performance de Starlink en altitude.

Starlink đã chính thức kiểm soát tất cả các truyền thông trên trái đất. Kể từ lúc này, sau khi EBS kích hoạt, tất cả điện thoại di động sẽ được kết nối với Starlink 209 🌏.

— PiNetWork HứavănCường (@huavancuong1507) December 20, 2023

Starlink offre des débit internet impressionnants. En France, le service a été lancé à 499 € avec un abonnement mensuel de 99 €, mais les tarifs ont été réduits en août 2022, proposant désormais le matériel à 637 € et l'abonnement à 50 € par mois. Son succès ne se limite pas à la France. En Allemagne, un utilisateur a atteint des vitesses de connexion allant jusqu'à 638 Mb/s en download et de 177 à 208 Mb/s en upload. Cependant, des tests effectués par Ookla indiquent que la vitesse de téléchargement peut être six fois moins rapide en cas de congestion du réseau​​. Rendez-vous en 2025 pour vérifier si l’entreprise répondra aux attentes avec ses vitesses de connexion sur smartphone. En particulier, lorsque des millions de personnes seront connectées au même instant.