6G : découvrez le plan du gouvernement pour développer le réseau du futur

Inscrit dans le cadre du plan d'investissements France 2020, le programme Réseaux du futur vise entre autres la coordination des recherches sur la 6G. Objectif : anticiper au maximum l'arrivée de la nouvelle norme réseau.

Pas question de rater le coche cette fois-ci. Alors que la 5G n'est pas encore disponible partout en France et que la 4G reste le réseau majoritaire, le gouvernement veut être à la pointe de la future norme mobile, la 6G. Partie intégrante du plan d'investissements France 2023 dévoilé en 2021, le programme Réseaux du futur s'inscrit dans une stratégie visant à “garantir [la] souveraineté numérique” du pays.

Pour y parvenir, l'accent sera d'abord mis sur l'accélération du déploiement de la 5G sur le territoire, tout en prenant en compte les impacts sociétaux et environnementaux que cela implique. En parallèle, le programme coordonnera via une plateforme “France 6G” les “acteurs français de la recherche et développement (R&D) industrielle et académique positionnés sur les technologies de réseau de communication et services nécessaires à la 6G”.

Le programme Réseaux du futur anticipe l'arrivée de la 6g

L'objectif affiché est de se positionner au plus tôt sur la future norme réseau et anticiper son déploiement au niveau national, mais aussi mondial. La 6G est déjà une réalité, du moins à l'état de prototype. En Chine, des chercheurs sont parvenus à atteindre un débit de téléchargement de 100 Gb/s, soit 100 fois plus que la 5G. En Asie, la course à la 6G a déjà commencé, et la Corée du Sud ambitionne de lancer son réseau dès 2028. Le pays s'était déjà positionné comme l'un des pionniers de la 5G, avec près de 26 % des brevets déposés concernant la technologie.

Copiloté par le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Institut Mines-Télécom (IMT), le programme Réseaux du futur s'est vu allouer un budget de 65 millions d'euros. La dotation fait partie des 3 milliards d'euros consacrés “via France 2030 à plusieurs programmes de recherche, en lien avec une transformation technologique, économique, sociétale, sanitaire ou environnementale et considérés comme prioritaires au niveau national ou européen”.