Votre 5G sera beaucoup plus lente si vous vous rendez dans cette capitale européenne, voici pourquoi

La décision du Royaume-Uni d'exclure les équipements 5G de Huawei entraîne des conséquences significatives sur les performances de son réseau. Une récente étude met en lumière le positionnement défavorable de Londres, désormais en queue de peloton européen en termes de vitesse de réseau 5G.

En France, la transition vers la 5G s'est accélérée, marquant un tournant décisif dans l'adoption de cette technologie. Déjà, plus de 8 millions d'utilisateurs se sont connectés au réseau de nouvelle génération, témoignant d'une croissance fulgurante malgré un démarrage plus lent comparé à certains pays asiatiques. Cette dynamique, observée un an auparavant, illustre l'engouement croissant pour ce type de connexion, dont la couverture et les performances continuent de s'étendre à travers l'hexagone, laissant présager un avenir connecté prometteur.

Parallèlement, Huawei, malgré les sanctions américaines, a démontré une résilience remarquable en développant ses propres puces 5G, un exploit qui souligne la capacité d'innovation face à l'adversité. Cette avancée technologique, rapportée également il y a environ un an, réaffirme l'importance cruciale des semi-conducteurs dans le déploiement de celle-ci. Alors que la France se prépare à accueillir la “vraie 5G” avec l'arrivée imminente de la 5G SA en 2024, les répercussions du bannissement des équipements de Huawei par le Royaume-Uni deviennent de plus en plus palpables, affectant non seulement les opérateurs télécoms mais également la position de Londres dans le classement des vitesses de réseau en Europe.

L'absence de la 5G de Huawei affecte la vitesse du réseau mobile à Londres

L'étude de MedUX révèle que, malgré les bonnes performances de l'opérateur EE qui se démarque à Londres par sa qualité de service 5G, la moyenne globale de la ville reste inférieure par rapport à d'autres capitales et grandes villes européennes, la plaçant en fond de classement. EE se distingue notamment par sa fiabilité et ses vitesses de téléchargement élevées, mais cette réussite individuelle ne suffit pas à compenser les lacunes générales du réseau londonien, affecté par le retrait des équipements Huawei. En effet, lorsque l'on considère la vitesse moyenne en prenant en compte tous les opérateurs, cette capitale se retrouve avec des performances décevantes. Des résultats qui mettent en lumière des vitesses de téléchargement moyennes bien en dessous des attentes et une couverture qui laisse à désirer.

Tandis que Londres peine à offrir une connexion 5G uniforme, d'autres villes européennes, comme Paris, se distinguent par leurs performances remarquables. Selon cette étude, notre capitale se classe en troisième position, juste derrière Berlin et devant d'autres grandes métropoles. Cette position avantageuse reflète non seulement l'excellence des infrastructures et des services mais souligne également l'importance cruciale d'une approche stratégique et cohérente dans le déploiement de cette technologie. Les opérateurs français, anticipant l'activation de la 5G SA plus performante dès l'année prochaine, mettent en place les fondations pour une connectivité encore plus robuste et fiable, contrastant nettement avec les problèmes rencontrés dans la capitale anglaise suite au bannissement des équipements Huawei.

Source : medux