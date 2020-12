5G : Bouygues dévoile la liste des 20 villes de France couvertes dès ce 1er décembre 2020

La 5G de Bouygues Télécom débarque en France ce mardi 1er décembre 2020. Dans un premier temps, seules 20 villes françaises pourront accéder au réseau mobile déployé par l’opérateur de Martin Bouygues. Voici la liste complète des métropoles couvertes.

La 5G est enfin une réalité dans l’Hexagone. Quelques jours après le coup d’envoi officiel, SFR a ouvert le jeu en activant le réseau mobile dans la ville de Nice. Dans le courant décembre, 120 autres communes pourront profiter de la 5G de SFR.

Ce mardi 1er décembre 2020, Bouygues Télécom emboîte le pas à SFR en activant son réseau 5G dans 20 grandes villes françaises. Pour se connecter au réseau, il faut d’abord investir dans un smartphone compatible avec la 5G, comme les iPhone 12, les Galaxy S20 ou les OnePlus 8T.

La liste des 20 villes françaises couvertes par la 5G de Bouygues Télécom

Vous devez aussi vous abonner à un des 3 forfaits 5G proposés par Bouygues Télécom. Le coût des offres va de 41,99€/mois pour 60 Go à 69,99€/mois pour 120 Go. En complément, l’opérateur propose un forfait 5G low cost via sa marque B&You. Ce forfait sans engagement permet de profiter de la 5G (et d’une enveloppe data de 130 Go) pour la somme de 25€/mois.

Lyon

Nice

Cannes

Montpellier

Avignon

Reims

Le Havre

Toulon

Dijon

Villeurbanne

Le Mans

Aix-En-Provence

Boulogne-Billancourt

Metz

Versailles

Saint-Denis

Argenteuil

Rouen

Montreuil

Nancy

Il s’agit uniquement des plus grandes villes françaises couvertes par le réseau 5G, précise Bouygues. Le télécom mettra sous peu en ligne une carte qui détaille quelles communes sont couvertes. Enfin, Bouygues Télécom ambitionne de couvrir l’entièreté de la population française en 5G d’ici la fin de l’année 2021.

De son côté, Orange activera son réseau dès le jeudi 3 décembre 2020. Pour l’heure, seul Free Mobile n’a pas encore communiqué de date de lancement précise. L’opérateur s’est néanmoins engagé à activer la 5G dans les semaines à venir. On vous en dit plus dès que possible sur l’arrivée de la 5G en France. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.