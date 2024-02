La 5G compte déjà plus de 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde, selon Huawei

Selon Huawei, l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services 5G, le nombre d'utilisateurs de la 5G dans le monde a dépassé 1,5 milliard, ce qui constitue un résultat remarquable cinq ans seulement après le premier lancement commercial de la 5G.

Huawei a fait quelques révélations lors de la conférence Mobile World Congress (MWC), qui s'est ouverte hier à Barcelone, en Espagne. Huawei a organisé un événement intitulé “5G Beyond Growth Summit”, au cours duquel Li Peng, vice-président principal et président des ventes et des services TIC de Huawei, a prononcé un discours.

Il a salué le succès commercial des opérateurs 5G et a déclaré que la 5G représente 20 % des utilisateurs mobiles mondiaux, 30 % du trafic mobile et 40 % du chiffre d'affaires des entreprises mobiles. D’après ses informations, le nombre d’utilisateurs de la 5G a déjà atteint 1,5 milliard à travers le monde.

Que nous réserve le futur de la 5G ?

Li Peng a également prédit que 2024 serait la première année de commercialisation de la 5G SA, qui fait référence aux caractéristiques et applications avancées de la 5G, telles que la communication ultra-fiable à faible latence (URLLC), la communication massive de type machine (mMTC) et le haut débit mobile amélioré (eMBB). La 5G SA apportera d'énormes opportunités aux opérateurs, en particulier lorsqu'elle sera combinée avec les technologies du cloud et de l'IA.

Li Peng a alors suggéré que les opérateurs mondiaux se concentrent sur quatre aspects : Construire des réseaux de haute qualité, qui sont la base du succès commercial, explorer de nouveaux moyens de monétiser leurs services 5G, en fonction des différents besoins et scénarios des utilisateurs, créer de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles propositions de valeur, tels que B2B, B2C et B2B2C et enfin construire de nouveaux écosystèmes avec leurs partenaires 5G et encourager l'innovation et la coopération entre eux.

La 5G n’en est donc encore qu’à ses débuts. De son côté, Qualcomm a également annoncé à l’occasion du MWC vouloir lancer une puce qui permettra aux smartphones à moins de 100 euros d’être compatibles avec la technologie, ce qui pourrait apporter la 5G à 2,8 milliards d’utilisateurs supplémentaires au cours des prochaines années.