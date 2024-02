Snapdragon X80 : Qualcomm mise tout sur l’IA pour nos smartphones et ça peut tout changer

À l’occasion du MWC 2024 à Barcelone, Qualcomm vient de présenter ce que nous réserve le futur de la connectivité sur smartphone, en introduisant notamment un tout nouveau modem que l’on retrouvera dans certains smartphones dès la fin de l’année.

Qualcomm a officiellement levé le voile sur le Snapdragon X80, son tout nouveau modem 5G que l’on retrouvera bientôt dans les smartphones haut de gamme. Il succèdera directement au Snapdragon X75 dévoilé à la même période l’année dernière, et qui équipe aujourd’hui des smartphones tels que les Xiaomi 14 ou encore les Galaxy S24 de Samsung.

Ce nouveau modem devrait être plus qu’une simple nouvelle itération, puisqu’il s’agit du premier que Qualcomm a réellement pensé pour l’intelligence artificielle. Avec lui, nos smartphones devraient devenir encore plus intelligents au niveau de la connectivité, on vous explique.

Le Snapdragon X80 veut rendre la 5G plus intelligente grâce à l’IA

Le Snapdragon X80 est le premier modem à utiliser l’IA pour organiser les signaux de différentes antennes, mais surtout le premier qui embarque les connectivités mmWave, la Sub-6 GHz et satellite. Les smartphones équipés du Snapdragon X80 pourront donc se connecter directement aux satellites pour recevoir des données cellulaires. On imagine donc que ceux-ci pourraient par exemple se connecter aux satellites de Starlink ou d’autres entreprises.

Grâce à l’IA, Qualcomm annonce plusieurs améliorations par rapport à la génération précédente. Le Snapdragon X80 permettra notamment une connectivité 60% plus rapide aux box 5G, une consommation d’énergie réduite de 10% sur les réseaux mmWave, une précision de la localisation améliorée de 30%, une connectivité 20% plus rapide aux antennes des opérateurs et un accès 30% plus rapide aux réseaux mobiles.

L’entreprise ne l’a pas officiellement annoncé, mais le Snapdragon X80 devrait être utilisé aux côtés de la prochaine puce Snapdragon 8 Gen 4. Cette dernière promet non seulement une véritable révolution en utilisant les nouveaux cœurs Oryon de la société, mais compte également mettre l’IA à l’honneur. Les premiers smartphones à être compatibles devraient être le Xiaomi 15 ou le OnePlus 13 dès fin 2025, puis on retrouvera d’autres appareils tels que les Galaxy S25 en 2025.

Un nouveau routeur FastConnect 7900 tout-en-un

Avec son Snapdragon X80, Qualcomm a aussi levé le voile sur un nouveau routeur FastConnect 7900. Il s’agit du premier de la société qui intègre du Wi-Fi, du Bluetooth et l’Ultra WideBand sur la même puce. Cela s’avèrera très important pour les fabricants de smartphones, puisque tous les appareils utilisant la puce seront compatibles avec ces trois technologies. Mieux encore, en les regroupant toutes sur la même puce, Qualcomm permettra aux fabricants de faire quelques économies d’espace dans leurs smartphones. Ces derniers auront donc plus de place pour améliorer d’autres composants tels que la batterie ou encore la partie photo.

Comme c’était déjà le cas des routeurs précédents, le FastConnect 7900 est compatible Wi-Fi 7, mais Qualcomm n’annonce ici aucune amélioration des performances brutes. Les améliorations sont toutes apportées par la nouvelle intelligence artificielle embarquée.

L’entreprise annonce notamment une optimisation de la latence, une itinérance plus intelligente entre différents réseaux, mais surtout une réduction de 30% de la consommation d’énergie grâce à l’IA par rapport à la génération précédente.

Qualcomm veut de la 5G pour les smartphones d’entrée de gamme

Les nouveautés présentées par Qualcomm ne concernent pas que les smartphones haut de gamme, puisque l’entreprise a également annoncé travailler activement sur des solutions 5G pour des smartphones d’entrée de gamme, positionnés sous la barre des 100 dollars. Cela permettra notamment d’apporter la 5G à 2,8 milliards d’utilisateurs supplémentaires, et ceux-ci pourront alors bénéficier de débits de pointe jusqu’à 5 fois supérieurs que la 4G dans cette gamme de prix.