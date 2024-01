Rolex et realme s’associent pour un smartphone aux allures de montre de luxe

Le constructeur de smartphone Realme a fait appel à un designer international de chez Rolex pour un Realme 12 Pro édition spéciale. Les capteurs photo prennent des airs de cadran de montre de luxe.

Pas forcément aussi connu que les constructeurs chinois Xiaomi ou Huawei, pour ne citer qu'eux, la marque realme arrivée en France en 2019 a su se faire une place. Ses alternatives abordables aux divers smartphones haut de gamme ont séduit un public grandissant. Elle propose même des modèles très peu cher pour qui est prêt à faire quelques concessions, comme le Realme C55. Si le fabricant se fait plus discret en Europe depuis 2023, il ne s'arrête pas de créer des nouveaux mobiles pour autant. Le dernier en date se décline dans une édition spéciale qui fait appel à une marque bien connue : Rolex.

Plus précisément, realme s'est offert les services de Ollivier Savéo, designer international de montres de luxe. L'homme a ainsi travaillé sur l'ilot photo qui habillera la face arrière du futur realme 12 Pro+. “Pour mon partenariat avec realme et la série 12 Pro, je voulais capturer la précision des montres à travers des éléments au design classique”, explique-t-il. Son inspiration est le cadran de l'Oyster Perpertual, disponible chez Rolex. Il en résulte un smartphone au rendu élégant avec une touche “premium”, malgré ses caractéristiques qui le rapprocheraient d'un milieu de gamme.

Voici le realme 12 Pro édition Rolex et son ilot photo inspiré d'une montre de luxe

C'est le bleu qui domine. Sur la coque arrière, avec une finition donnant un aspect cuir, mais aussi dans l'ilot photo, où il prend une teinte plus sombre. Un cercle doré prolongé de part et d'autre par une ligne centrale de la même teinte vient souligner l'ensemble. La présence d'un capteur de forme rectangulaire indique celle d'un objectif périscope. On peut également voir la mention d'un zoom 120x, qui sera très sûrement obtenu en conjonction avec un zoom numérique.

Concernant le reste de la fiche technique, il faut se contenter de suppositions : écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, objectif principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléphoto de 8 MP. Le processeur devrait être un Snapdragon 7s Gen 2 de chez Qualcomm, accompagné de 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Le prix et la date de sortie restent inconnus à ce jour.