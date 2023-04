Kia veut lancer et fabriquer 15 nouvelles voitures électriques en Europe

Kia veut renforcer sa présence sur le marché européen de l'électrique. Pour ce faire, la marque sud-coréenne s'est engagée à lancer 15 nouvelles voitures électriques sur le Vieux continent d'ici à 2027. Pour y parvenir, l'usine emblématique du constructeur située en Slovaquie pourrait être modernisée.

Avec l'interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035, de nombreux constructeurs accélèrent leur transition énergétique. C'est le cas par exemple de Volkswagen qui compte lancer pas moins de 10 nouvelles voitures électriques d'ici 2026. Et ce mercredi 5 avril 2023, la marque allemande a d'ailleurs ouvert les commandes pour sa nouvelle ID. 3 en France.

Mais dans cet article, il n'est pas question de VW mais de Kia. En effet, l'entreprise sud-coréenne veut renforcer sa présence sur ce segment clé en Europe. Pour ce faire, elle compte lancer pas moins de 15 nouvelles voitures électriques d'ici à 2027 sur le Vieux continent.

15 voitures électriques Kia en Europe d'ici 2027

Lors de sa journée annuelle dédiée aux investisseurs, la marque a confirmé sa volonté de fabriquer ses futurs véhicules électriques sur ses principaux marchés (à savoir l'Europe, la Chine, les Etats-Unis et l'Inde). L'idée étant de ne plus reposer uniquement sur les capacités de production du site de Gyeonggi, en Corée du Sud.

Ainsi, l'usine emblématique du constructeur située en Slovaquie pourrait être fortement modernisée pour s'occuper de la production européenne des VE. Néanmoins, Kia n'a pas encore donné les détails de sa stratégie. De fait, la construction d'un autre site reste possible.

Une modernisation d'une usine européenne à l'étude

Pour l'instant, l'usine slovaque produit 350 000 voitures par an. On y retrouve les principaux modèles thermiques comme les Kia Ceed, Proceed, Xceed et Sportage. Concernant la gamme électrique, soit les Kia EV6, Kia Soul EV et Kia Niro EV, elle est fabriquée exclusivement en Corée du Sud. Mais les choses pourraient donc bientôt changer.

“En Europe, Kia prévoit de produire localement des VE de petite et moyenne taille, car ce sont les principaux moteurs de vente dans la région”, a déclaré la marque lors de la présentation de la version actualisée de son Plan S.

Kia et le Plan S, sa stratégie à long terme

Rappelez-vous, en janvier 2021, Kia a présenté le Plan S, sa nouvelle stratégie sur le long terme. Le constructeur avait notamment promis le lancement de 7 véhicules électriques inédits d'ici 2027. Aujourd'hui, ce chiffre a donc grimpé à 15.

Une chose n'a pas changé toutefois : ils reposeront tous sur la nouvelle plateforme E-GMP de Hyundai. L'avantage de cette plateforme est d'être modulable et d'offrir une excellente habitabilité, notamment grâce à un empattement de 3 mètres, un ensemble moteur-onduleur-transmission compact, et un nouveau pack de batteries plus petit.

