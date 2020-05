Kia veut déboulonner Tesla avec un crossover électrique qui se charge en 20 minutes seulement

Kia va prochainement sortir un crossover électrique qui promet de se charger en moins de vingt minutes. Le constructeur sud-coréen pourrait ainsi marcher sur les plates-bandes de Tesla avec ce nouveau véhicule révolutionnaire. Il est prévu pour une sortie en 2021.

Kia voit grand pour son prochain véhicule. Le constructeur planche en effet sur un nouveau crossover électrique haut de gamme. Sa particularité serait de pouvoir se charger en vingt minutes top chrono en utilisant une borne adéquate. On parle également d’une autonomie de 500 kilomètres. De quoi venir titiller Tesla, leader dans ce domaine.

Ce véhicule est développé en partenariat avec le constructeur croate Rimac, spécialisé dans le développement des moteurs électriques. Il devrait s’inspirer fortement du concept Car Imagine, présenté en 2019, et embarque une batterie de 800 V, ce qui lui permet cette recharge ultrarapide. Selon Kia, cette nouvelle voiture, qui n’a pas encore de nom, sera disponible en Europe dans le courant de l’année 2021.

Tesla toujours à la pointe

Kia ne cherche pas à se limiter à un seul modèle de voiture électrique, puisque son plan est de sortir pas moins de onze modèles avant l’année 2025. Nous parlons d’un crossover pour le premier véhicule, mais d’autres types sont prévus, comme des SUV. Les ventes de voitures électriques en Europe ont bondi de 75 % au premier trimestre 2020 par rapport à 2019. Kia sait bien que la voiture électrique représente le futur de l’automobile, et se lance donc corps et âme dans cette optique.

Mais quand on parle voiture électrique haut de gamme, on pense forcément à Tesla, le leader du marché . La marque ne compte pas se laisser faire et mise sur le terrain de l’innovation. Il y a peu, deux ingénieurs de la marque ont présenté leur nouvelle technologie de batterie. Avec elle, les véhicules pourraient avoir une durée de vie théorique de 1,5 million de kilomètres, contre environ 800 000 actuellement.

Certains acteurs préfèrent s’attaquer au marché de l’électrique en privilégiant un angle tout à faire différent. C’est le cas de constructeurs français, comme Citroën avec l’AMI, qui proposent des véhicules dédiés uniquement à la ville et peu puissants.

Source : Kia