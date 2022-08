Jusqu’à -40% sur la literie Emma pour la rentrée scolaire !

À quelques jours de la rentrée scolaire, Emma fait fort et brade tous ses rayons ! Vous pouvez ainsi profiter de réductions exceptionnelles allant jusqu’à -40% sur les oreillers, les lits, les matelas et de nombreux autres produits de literie Emma. On vous détaille toutes les offres ci-dessous.

Quel meilleur moment que la rentrée scolaire pour refaire enfin votre literie ? Profitez dès maintenant des nombreuses remises allant jusqu’à -40% proposées sur le site d’Emma et votre dos vous remerciera.

Matelas, oreiller, lit, couette, linge de lit, accessoires, etc. Tout est à prix cassé pendant quelques jours ! Parmi toutes les offres, on a par exemple remarqué le matelas hybride Emma disponible à partir de 419,30€ au lieu de 599€ habituellement !

Découvrir le matelas hybride Emma

Pour un prix réduit, vous profitez ainsi de tous les avantages de ce matelas élu comme Meilleur Choix UFC Que Choisir 2021. Il offre une respirabilité maximale pour des nuits au frais, même en pleine canicule. Très confortable, il s’adapte également à toutes les positions afin de vous offrir le meilleur confort possible. Et si vous dormez à deux, pas de panique. Avec ce matelas, vous pourrez bouger tant que vous voulez sans gêner votre partenaire de sommeil.

Un ensemble lit + matelas + accessoire à -40% chez Emma !

Emma ne s’arrête pas là et vous propose bien d’autres produits à prix mini. Qu’importe ce que vous cherchez, vous trouverez votre bonheur sans vous ruiner !

Emma vous propose ainsi également le matelas Emma Original disponible à partir de seulement 289€. C’est le matelas le plus vendu en France. Envoyé directement depuis les meilleurs ateliers français, il s’adapte à toutes les positions durant votre sommeil et vous permet de bouger sans déranger l’autre.

Découvrir le Matelas Original Emma

La marque propose aussi l’oreiller à mémoire de forme Emma avec une réduction exceptionnelle de -26%. Il est ainsi disponible pour seulement 51,06€ au lieu de 69€. Thermoactif et résistant, il vous offre un confort et une hauteur personnalisables, ainsi qu’une technologie à mémoire de forme. Vous dormirez comme sur un nuage avec cet oreiller conçu pour améliorer les nuits de tous les dormeurs.

Découvrir l’oreiller à mémoire de forme Emma

Vous avez besoin d’un sommier ? Craquez donc pour le Lit Emma Select disponible à partir de 317,46€ au lieu de 429€ ! Élu produit de l’année 2022, il propose un soutien idéal pour tous types de matelas. Il est confortable, durable, design, et surtout, personnalisable ! Et petit plus : il propose une poche sur le côté pour votre smartphone ou encore votre livre du moment.

Découvrir le Lit Emma Select

Vous cherchez plutôt un lit avec des rangements ? Emma vous propose le Lit Tiroir avec -26% de réduction. Sans tête de lit, il est disponible à partir de 324,86€ au lieu de 439€. Son design minimaliste et intemporel saura s’adapter à tous les intérieurs et vous pourrez ranger toutes vos affaires dans les 2 tiroirs inclus sous le lit. Le sommier propose des lattes en bois de bouleau et un cadre en bois de hêtre pour allier la praticité avec la solidité.

Découvrir le Lit Tiroir Emma

Préparez votre hiver et investissez dès maintenant dans une couette chaude et réconfortante : la couette 4 saisons Emma est disponible en ce moment avec une réduction de -40% ! Son prix chute ainsi jusqu’à 47,40€ contre 79€ habituellement. Conçue en microfibre, elle garde la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Elle est lavable jusqu’à 60°C.

Découvrir la couette 4 saison Emma

Aussi, pour ceux qui recherchent des draps doux et confortables, Emma propose son linge de lit à prix mini. Les draps 100% coton sont disponibles à partir de 39,64€ au lieu de 60,98€ et les draps en 100% percale de coton luxe sont disponibles à partir de 62,39€ au lieu de 95,98€. Une occasion en or de découvrir la douceur et la résistance de draps haut de gamme sans vous ruiner.

Découvrir le linge de lit Emma

Enfin, Emma a aussi pensé à ceux qui souhaitent un lit entier sans acheter chaque élément séparément et propose un ensemble lit avec :

1 lit coffre

1 matelas Hybride

1 protège-matelas

1 couette

2 oreillers Original

Le tout avec une réduction incroyable de -40% ! Vous pouvez ainsi profiter de tous ces produits pour seulement 1314€ au lieu de 2190€.

Découvrir l’ensemble lit + matelas + accessoire Emma

Sans surprise, alors que les prix sont en forte baisse chez Emma, la demande est quant à elle à la hausse ! Pour profiter de toutes ces offres, vous devez donc faire vite et vous rendre sur le site d’Emma avant que les stocks ne soient épuisés.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Emma.