Bouygues Telecom casse le prix de la Bbox must et propose la fibre à moins de 16€

En ce moment chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de la Bbox must avec la fibre optique pour moins de 16€/mois pendant 12 mois. Retrouvez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Découvrir l’offre chez Bouygues Telecom

Rendez-vous avant le 20 septembre prochain (inclus) chez Bouygues Telecom pour profiter d’une offre exceptionnelle : la fibre optique avec la Bbox must pour moins de 16€/mois !

L’offre est en effet disponible pendant quelques jours pour 15,99€/mois pendant 12 mois, puis 40,99€/mois (engagement 24 mois). Pour ce prix, elle inclut :

La fibre optique avec le WiFi 5

La TV avec plus de 180 chaînes TV

Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays

La fibre à grande vitesse pour toute la famille à prix mini

Grâce à cette offre, vous profitez d’un débit puissant pour un prix mini. La Bbox must vous offre en effet des débits jusqu’à 1Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi. En prime, vous bénéficiez aussi de 100h d’enregistrement et de la TV sur smartphone et tablette grâce à l’application B.tv.

Le décodeur TV Bbox 4K vous permet également de télécharger toutes vos applications de streaming préférées sur votre TV. Netflix, Prime Video, Canal+, etc. Des centaines d’heures de divertissement vous attendent avec votre offre Bbox must. La navigation est, de plus, très simple et tous les équipements Bbox sont faciles à installer.

Aussi, parmi tous les autres avantages, on note :

L’Internet garanti dès le 1er jour grâce à une clé 4G (et 100Go inclus)

Une couverture WiFi au top et la possibilité d’effectuer des diagnostics WiFi depuis l’application

Bouygues Telecom.

L’installation gratuite de la fibre chez vous.

100€ de remboursement sur les frais de résiliation de votre ancien fournisseur.

Pour profiter de tout ceci sans vous ruiner, rendez-vous vite sur le site de Bouygues Telecom.

