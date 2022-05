Jeff Bezos taquine Elon Musk, Bethesda offre trois jeux cultes sur Steam, c’est le récap’ de la semaine

Jeff Bezos titille Elon Musk suite au rachat de Twitter, le studio Bethesda régale les fans de Skyrim avec trois jeux offerts sur Steam, un YouTubeur transforme son Xiaomi Mi 9 en un excellent smartphone gaming, c’est le récap’ de la semaine.

Pendant que Jeff Bezos s’amuse du rachat de Twitter par Elon Musk, Orange s’oppose à l’idée de revenir à trois opérateurs et le YouTubeur Geekervan réussit le pari de transformer son Xiaomi Mi 9 en un véritable smartphone gaming. Alors que les sites de téléchargement et streaming illégal Zone-Téléchargement et Tirexo tirent leur révérence, Bethesda gâte ses fans en proposant gratuitement 3 de ses jeux cultes sur la boutique de Valve.

Elon Musk rachète, Jeff Bezos taquine…

Le 25 avril 2022, Elon Musk est devenu le nouveau propriétaire de Twitter, déclarant vouloir faire du réseau social “la place publique numérique où sont débattues les questions vitales de l'humanité”. Il n’aura fallu patienter que quelques jours seulement avant que son rival, Jeff Bezos, ne s’empresse de titiller le patron de Tesla, soulignant notamment la dépendance de Tesla vis-à-vis de la Chine. Une observation qui fait écho à un tweet du journaliste Mike Forsythe du New York Times et qui éveille des craintes chez plusieurs observateurs.

Une bonne nouvelle pour les fans de Skyrim

Si vous souhaitez découvrir les premiers jeux de la saga des Elder Scrolls, sachez que Bethesda vous offre la possibilité de télécharger gratuitement trois titres cultes, disponibles gratuitement sur Steam. Si vous êtes fans de Skyrim ou que vous souhaitez découvrir les origines de B. J. Blazkowicz, rendez-vous dans la boutique de Valve pour vous procurer The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall et Wolfenstein : Enemy Territory.

Il est temps de dire Adieu à Zone-Téléchargement et Tirexo

C’est lundi 25 avril que les administrateurs de Zone-Telechargement.com et de Tirexo ont confirmé la fermeture officielle des deux plateformes. Sans déclaration officielle à ce sujet, il se pourrait que les autorités françaises aient eu un rôle à jouer dans la fermeture définitive de ces deux références françaises du téléchargement et du streaming illégal.

Il se fabrique son propre smartphone gaming

Après s’être procuré un Xiaomi Mi 9 d’occasion pour seulement 100 euros, le YouTubeur Geekerwan s’est lancé le pari d’en faire un puissant smartphone gaming. On vous explique en détail dans notre actu dédiée comment ce moddeur est parvenu à modifier la fiche technique de son smartphone et comment, grâce à ses compétences et ses connaissances, il a transformé son Xiaomi en un appareil ultrapuissant pour seulement 30 euros.

Orange n’envisage pas de revenir à trois opérateurs

La nouvelle directrice d’Orange, Christel Heydemann, s’est exprimée au sujet de la consolidation du marché français ou d’acquisition-fusion au sein de l’Europe et, comme son prédécesseur Stéphane Richard, ne semble pas trouver cela indispensable. Contrairement au PDG d'Altice, Patrick Drahi, la nouvelle patronne affirme sa préférence pour quatre acteurs et ne souhaite pas revenir à trois opérateurs.

Notre test de la semaine

Vivo V23 5G : convaincant outre la partie photographique

Le V23 de Vivo est séduisant et agréable à utiliser. On apprécie les nombreux accessoires fournis, le design personnalisable, l’excellente autonomie et la recharge rapide. Côté photo, si les fonctions créatives pour portraits et selfies se multiplient, on regrette toutefois la disparition des stabilisateurs optiques à l'arrière et à l'avant. On aurait également apprécié une amélioration de l’écran. Enfin, pour 529 euros, il faut admettre que la puissance de la plateforme reste inférieure à celle de ses concurrents vendus au même prix.

