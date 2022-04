Streaming illégal : Zone-Téléchargement et Tirexo ferment leurs portes

Deux références françaises du téléchargement et du streaming illégal viennent de tirer leur révérence. En effet, Zone-Telechargement et Tirexo ont annoncé leur fermeture officielle ce lundi 25 avril 2022.

Coup dur pour ceux qui aiment télécharger les dernières séries à la mode. En effet, deux références françaises du téléchargement et du streaming illégal viennent d'annoncer leur fermeture officielle. Les administrateurs de Zone-Telechargement.cam et de Tirexo ont confirmé la nouvelle ce lundi 25 avril 2022.

“C'est sur ces quelques lignes que nous annonçons la fermeture du site ZT […] Nous avons fermé tous les anciens et nouveaux domaines liées à notre site Zone Telechargement (y compris ForumZT) ! La base de données sera entièrement détruite et le CMS ne sera pas diffusé, il n'y aura donc aucune reprise/suite”, annoncent les opérateurs de Zone-Telechargement sur la page d'accueil du site.

Même amertume chez Tirexo, l'un des plus importants sites de streaming illégal en France : “L'aventure Tirexo s'arrête là. Merci pour tout. Vous pouvez rager, hurler, nous insulter (si, si, on a droit à ça, j'ai dû enlever des commentaires, ça faisait mal au coeur), ça n'enlèvera rien de ce que nous avons fait pour nous et vous jusqu'ici. Bye”, pouvait-lire sur le portail ce dimanche.

À lire également : Football en streaming – les sites pirates seront automatiquement bloqués en France

Une fermeture définitive pour Zone-Telechargement et Tirexo ?

Si vous avez bonne mémoire, ce n'est pas la première fois que Zone-Telechargement ferme ses portes. En 2016, la police française avait procédé à plusieurs perquisitions au sein des locaux de la plateforme situés en Andorre. Les administrateurs avaient été écroués, et du matériel informatique et de l'argent ont été saisis. Malgré cette opération, plusieurs sites miroirs de Zone-Telechargement ont ensuite vu le jour, permettant au modèle de survivre.

De fait, Zone-Telechargement reviendra-t-il une nouvelle fois ? Si l'on en croit la déclaration des administrateurs actuels, il n'y aura pas de reprise ni de copie. De fait, tout porte à croire qu'il s'agit bel et bien de la fin du site de téléchargement. Reste une autre question en suspens : Pourquoi ces deux sites de streaming/téléchargement illégal annoncent-ils en même temps l'arrêt de leurs activités ? Si aucune justification n'a été donnée par les administrateurs, tout laisse à penser que les autorités françaises se cachent derrière cette fermeture.

L'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle a déclaré sur Twitter qu'elle ne souhaitait “pas faire de commentaires à ce stade“. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons de plus amples informations.